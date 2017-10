Haideţi să salvăm viaţa lui Denis!

Apel umanitar către constănțeni

Haideți să salvăm viața lui Denis!

Un copil de patru ani din Constanța suferă de rabdomiosarcom embrionar. Pentru a supraviețui, el are nevoie de 20.000 de euro,iar tratamentul se poate realiza la o clinică din Germania.Ce poate fi mai dureros pentru un părinte decât să își vadă copilul că se stinge pe picioare? Prin această situație nefericită trece familia Geambai din momentul în care a aflat de boala de care suferă Denis, copilul lor.„A fost un copil sănătos, vesel, care era plin de viață. Niciodată nu ne-am gândit că vom trece prin așa ceva și că suferința va fi atât de mare. Este crunt prin ce trecem și ne dorim din tot sufletul să ne vedem băiețelul crescând. Nu avem altă soluție decât să cerem ajutorul. Avem nevoie de 20.000 de euro pentru un tratament în Germania, care practic este singura șansă”, a explicat mama copilului, Maria Mirabela Geambai.Boala a venit fulgerător și nimeni nu ar fi bănuit că ea se va manifesta într-o formă atât de gravă. Mama spune că totul a început în momentul în care copilul a început să tușească nefiresc și să transpire excesiv.„Am ajuns la medic după ce Denis a început să tușească foarte tare și să transpire neobișnuit de mult. Medicul pediatru de la Spitalul Județean ne-a dat tratament cu antibiotice timp de cinci zile. S-a simțit mai bine, însă în prima zi după terminarea tratamentului, starea lui s-a agravat. Am ajuns la urgențe și l-au băgat imediat pe tratament. A avut nevoie de aerosoli și oxigen, pentru că nu mai putea respira singur”, a povestit Maria Mirabela Geambai.După o săptămână de spitalizare, familia a primit recomandarea de a merge la Spitalul de TBC, pentru investigații suplimentare, în vederea depistării cu tuberculoză. Specialiștii însă au realizat rapid că nu era vorba despre o asemenea boală și au trimis cazul la București, la Spitalul de copii „Marie Curie”.„La București, am ajuns pe 1 februarie 2011. După investigații, au văzut că este vorba despre niște formațiuni tumorale care se înmulțeau amețitor de repede. Ne-au dat 1% șanse de supraviețuire, mai ales pentru că deja avea și metastază ganglionară. Pe 2 februarie, era deja la terapie intensivă, pentru că nu mai respira singur. Două luni a stat în spital”, a explicat mama copilului.„Ne zâmbește în fiecare zi”Tratamentul cu citostatice este unul extrem de dificil. Tot organismul este supus unor stări pe care abia le poate îndura un adult. Denis însă nu a încetat să lupte și să le zâmbească părinților lui, în fiecare zi.Tratamentul a durat până în martie 2012, când părea că dă rezultate și că șansele de vindecare sunt ceva mai mari. În tot acest timp, părinții lui au crezut că greul a trecut și că vor reveni la o viață normală. Neșansa lui Denis a fost însă că boala a recidivat și că trebuie să treacă din nou prin aceleași chinuri.20.000 de euro pentru viața lui DenisDe două săptămâni, familia Geambai se roagă pentru ca micuțul să poată ajunge la tratament. Medicii de la Spitalul „Marie Curie” din Capitală au făcut tot ce au putut pentru a stăpâni cât de cât boala, însă singura șansă pe care acest copil o are este un tratament realizat în Germania.„Specialiștii ne-au spus că are nevoie de radioterapie, care nu se poate face în țară. Avem nevoie de 20.000 de euro, sumă mult prea mare pentru posibilitățile noastre”, a declarat Maria Mirabela Geambai.Cei care doresc să acorde sprijin acestui copil au la dispoziție conturile:RO97BRDE140SV95322691400- cont în lei;RO30BRDE140SV95323061400- cont în euro.Ambele sunt deschise la BRD, sucursala Constanța. Mai mult, puteți lua legătura cu familia la numărul de telefon 0760.605.758.