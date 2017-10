Haideţi să facem curăţenie!

Haideți să facem curățenie!

Peste 1.500 de persoane între 6 și 75 de ani vor participa astăzi la curățenia generală din județul Constanța. Acțiunea se va desfășura în cadrul campaniei de ecologizare „Let’s do it, Romania!”, „Curățenie în toată țara! Într-o singură zi!”. În cadrul campaniei, tot cu ajutorul voluntarilor, s-a realizat o hartă a deșeurilor, unde sunt marcate toate mormanele de gunoi identificate. Acestea vor trebuie adunate într-o singură zi. În județul Constanța, cele mai multe gunoaie au fost identificate în zona litoralului. Pe harta deșeurilor sunt marcate numeroase puncte roșii, unde zac mormane de gunoaie. Voluntarii au găsit pungi pe câmpia de la ieșirea din Limanu spre Albești, PET-uri și pungi la marginea șoselei la ieșirea din Vama Veche, gunoi depozitat sub stâlpii de înaltă tensiune de la intrarea în Limanu dinspre Șantierul Naval din Mangalia, grămezi dispersate de gunoi în liziera insulei Mangalia, materiale de construcții abandonate la intrarea în Eforie Nord și multe deșeuri pe marginea drumului spre Năvodari.