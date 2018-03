Haideți să ajutăm un copil să trăiască! Darius are nevoie de injecții cu celule stem

Darius Lazăr, din Cogealac, un băiețel de numai 4 anișori, suferă de paralizie cerebrală, iar singura lui șansă de a se vindeca este tratamentul ce poate fi asigurat numai la o clinică din Turcia. Din păcate, costurile depășesc posibilitățile financiare ale părinților, injecțiile cu celule stem fiind foarte scumpe. Până acum, banii pentru primele două injecții s-au strâns, dar cel mic mai are nevoie de încă patru, iar costul total al acestora se ridică la suma de 43.000 euro.„Vă rog din suflet să ajutați acest copilaș să aibă o șansă la o viață normală. Datorită generozității voastre, în doar 11 zile, am strâns suma de 28.400 de euro, dar mai avem nevoie de încă 14.600 de euro pentru a achita tot tratamentul”, a declarat mama copilului, Georgiana Lazăr.Reamintim că băiatul cântărește doar nouă kilograme la această vârstă, nu merge, nu vorbește, nu stă în fund, nu are control asupra capului, nu urmărește cu privirea și - mai grav - nu poate spune dacă îl doare ceva. Darius Lazăr s-a născut în luna octombrie 2013, la Constanța, iar o serie de erori medicale au făcut ca micuțul să se asfixieze cu cordonul ombilical. Ca urmare, a venit pe lume aproape mort (scor Apgar 1), doar inimioara îi bătea foarte slab. Resuscitarea lui nu s-a făcut imediat, apoi a durat 20 de minute. Din cauza lipsei de oxigen, creierul lui a fost grav afectat, în special acei centri care țin de coordonarea mișcării.Imediat după naștere, medicii le-au spus părinților să se aștepte la ce este mai rău, căci sunt șanse mari să nu trăiască, dar copilul a fost și este un luptător, în continuare, pentru a trăi. În primele trei zile, a făcut convulsii care i-au afectat creierul și mai tare. Ulterior, a fost intubat câteva zile, iar apoi, timp de trei săptămâni, în comă indusă.După o lună de la externare, copilul nu plângea, nu urmărea cu privirea și nu se hrănea corespunzător. Până la vârsta de trei luni, el a fost gavat (i se introducea sonda pe nas, până în stomac).În prezent, după multe căutări, părinții au găsit Clinica LIV HOSPITAL din Istanbul, specializată în terapia cu celule stem, care l-ar putea face bine pe micuț. Din păcate, o singură sesiune de tratament cu infuzie de celule stem costă aproximativ 11.000 de euro.v v vPersoanele care vor să ajute pot face donații în următoarele conturi:BCR Constanța (agenția „Albatros”cont în lei:RO63RNCB0734155864490001;cont în euro:RO36RNCB0734155864490002;cont în dolari:RO09RNCB0734155864490003.