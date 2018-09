Haideţi să ajutăm copiii săraci cu rechizite!

Haideți să ajutăm copiii săraci cu rechizite!

Constănțenii care vor să ajute familiile cu copiii bolnavi, cu rechizite școlare, pot merge, luna aceasta, la Centrul Medical „Focus”, acolo unde au posibilitatea de a lăsa tot ce au adus.Reprezentanții centrului spun că, în județul nostru, sunt o mulțime de familii care au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor.„Pe Rodica și pe mama ei, Ionela, le știm de mulți ani, dar până de curând nu am realizat în ce condiții locuiesc. Sunt o familie tânără și numeroasă, având patru copii și un destin foarte încercat. Rodica, fetița mijlocie, a fost diagnosticată de la trei ani cu limfom Hodgkin nodular scleros. Din cauza vârstelor foarte fragede ale fraților ei și a faptului că mama nu avea cu cine să îi lase pe ceilalți trei, fetița a urmat curele de chimioterapie la Constanța, în centrul nostru. Rodica a fost unul dintre primii pacienți care au efectuat integral curele de chimioterapie la Constanța, sub îndrumarea dr. Adriana Apostol. Închipuiți-vă ce înseamnă pentru un copil de patru ani un cocktail de patru citostatice administrat în 12 ședințe de chimioterapie la fiecare două săptămâni. Boala a maturizat-o foarte mult. Rodica nu râde. Este o fetiță retrasă, foarte cuminte și ascultătoare. Nouă, celor care o vedem mai des, venind periodic la spital pentru monitorizarea evoluției bolii, ne-a spus că își dorește să se facă asistentă medicală, să ajute și ea, la rândul ei, alți copii bolnavi. Am fost acasă la Rodica și am realizat cât de mare este pericolul de a apărea complicații în starea ei. Întreaga familie locuiește în casa bunicilor: mama, tata și cei patru copii (cu vârste cuprinse între patru și nouă ani)”, au precizat specialiștii de la centrul „Focus”. Din păcate, însă, familia nu are suficienți bani pentru acești copilași, pentru a le asigura hainele și rechizitele necesare la școală.