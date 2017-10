Hai la Olăneşti! Au sosit primele bilete de tratament pentru pensionari

Hai la Olănești! Au sosit primele bilete de tratament pentru pensionari

Prima serie de bilete de odihnă și tratament din acest an a ajuns la Casa Județeană de Pensii, persoanele vârstnice putând opta pentru 50 de oferte într-una din următoarele stațiuni: Amara, 1 Mai, Geoagiu, Sărata Monteoru, Olănești și Covasna.„Până la acest moment, un număr de 4.000 de constănțeni și-au depus cereri pentru obținerea unui sejur de 16 zile de tratament într-una din stațiunile balneo-climaterice cu care Casa Națională de Pensii Publice are contract”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Kristina Mutiș.În 2017, prin unitățile de tratament balnear, vor fi repartizate bilete de tratament în 18 serii, durata unui sejur fiind de 16 zile, iar a tratamentului - 12 zile. De precizat că, la nivelul întregii țări, repartiția locurilor la tratament balnear în complexe aparținând unor operatori economici privați se face după atribuirea contractelor pe care aceștia le vor încheia cu CNPP.Pentru un sejur în care sunt incluse tratamentul, masa și cazarea, pensionarii vor avea de achitat jumătate din valoarea pensiei. În plus, ca să intre în posesia unui bilet de tratament, pensionarii trebuie să depună la sediul Casei Județene de Pensii un dosar care să cuprindă o cerere de acordare a biletului de tratament, o recomandare medicală pentru tratament balnear, copie după actul de identitate și acte care să ateste calitatea solicitantului.În ceea ce privește prețul unui bilet, acesta diferă de la o persoană la alta. Cert este că fiecare este obligat să plătească 50% din cuantumul pensiei, indiferent de nivelul acesteia. Criteriile de selecție a cererilor au rămas aceleași ca în anii trecuți. Astfel, cele mai mari șanse pentru a obține un sejur le au cei care nu au avut un bilet în ultimii doi ani, situație pentru care beneficiarii primesc zece puncte. Toate persoanele care și-au depus dosarele vor fi selectate prin intermediul unui program informatic. Apoi, cei care au fost selectați vor primi înștiințare prin poștă sau vor fi anunțați telefonic pentru a veni să ridice actele necesare.