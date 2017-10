H&M încheie anul la Constanţa, cu a 52-a deschidere de magazin din România

H&M încheie anul la Constanța, cu a 52-a deschidere de magazin din România

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Noul magazin, ce oferă vizitatorilor peste 1.900 mp destinați shoppingului și colecții pentru toate vârstele, se deschide în data de 1 decembrie, de la ora 11:00. Pentru a marca acest moment, special în ziua deschiderii, clienții primesc reducere de 20% pentru orice cumpărături mai mari de 100 lei. În același timp, primii 50 de clienți care intră în magazin primesc câte un card de cumpărături în valoare de 50 lei. De asemenea, pentru primul week-end și săptămâna ce urmează deschiderii, clienții sunt așteptati cu și mai multe surprize și reduceri ce pot fi descoperite la fața locului.„Suntem încântați că extindem vari-antele pentru clienții care caută cea mai bună opțiune de shopping vestimentar. În prezent, segmentele de fashion și food & entertainment alcătuiesc cea mai mare parte a mixului realizat pentru Tomis Mall, din dorința de a urma tendințele în retail și a oferi clienților cele mai populare alegeri cât mai aproape de locuință și biroul lor. Mizăm pe un trafic în creștere ca urmare a consolidării segmentului de fashion și popularității de care se bucură brandul Tomis Mall în Constanța. Deschiderea H&M în cadrul Tomis Mall evidențiază asocierea a doua branduri iubite de constănțeni, ce vor aduce împreună opțiuni interesante pentru cei aflați la cumpărături. Prioritățile noastre pentru perioada următoare vor continua realinierea și extinderea mixului de chiriași, strategie pe care am implementat-o cu succes la acest sfârșit de an”, a declarat Irina Albu, Directorul Comercial al Tomis S.A., proprietarul Tomis Mall.Tomis Mall deținut de Tomis S.A este Primul Mall din Constanța. Acesta a fost renovat și extins într-o primă etapă în 2003, iar lucrările de extindere pentru a doua etapă au fost finalizate în 2010. Centrul comercial se desfășoară pe 3 nivele de parcare subterană și subsol plus șase nivele având o suprafață contruită de aproximativ 38.000 mp.Pe lângă segmentele fashion, food și servicii din care sunt prezente nume de notorietate precum Mega Image, Pepco, Sephora, Mc. Donald’s, Banca Transilvania, Farmacia Catena, Ecco, Steilmann, Bigotti, Braiconf, centrul co-mercial are și o zonă de entertainment cu 4 săli de cinema Cityplex, un concept escape room - Escape Adventure, o sală de fitness cu vedere panoramică a orașului Constanța - Jatomi Fitness, loc de joacă pentru copii - Corabia Piraților. Tomis Mall este poziționat în centrul orașului, la intersecția a două importante artere dintre care una pietonală comercială și în imediata vecinătatea a Primăriei Municipiului Constanța și a Prefecturii Județului Constanța, a Centrului Vechi Istoric și a numeroase zone de atracție istorică și de petrecere a timpului liber (Portul Tomis, Cazinoul, Piața Ovidiu, Teatrul de Stat Constanța, Sala Sporturilor, Muzeul de Artă și cel de Arheologie etc.) precum și a liceelor și facultăților din Constanța.H&M Hennes & Mauritz AB (publ) a fost fondată în Suedia în 1947 și este cotată la NASDAQ OMX Stockholm. Conceptul de afaceri al companiei este de a oferi modă și calitate la cel mai bun preț. Pe lângă H&M, grupul in- clude mărcile COS, Monki, Weekday și Cheap Monday, & Other Stories, precum și H&M Home. Grupul H&M deține aproximativ 420 de magazine în 64 de piețe, inclusiv piețele de franciză. În 2015, vânzările grupului s-au ridicat la 210 milioane SEK (inclusiv TVA) și numărul de angajați a depășit 148.000.