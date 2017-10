Guvernul vrea să DUBLEZE contribuţiile de asigurări ale angajaţilor

1

!!!

Să scadă guvernul și să fie 3partide prin referendum și socialul scade foarte repede iar salariile majorate ,pe cum sa crească case de copii avem angajați an istitutiile centrelor , handicapați avem angajații an istitutii avem , okey dar an guvern catii parlamentari deputați și etc.avem contribuțiile majore sunt la ei an buzunare fac pareu ca daca guvernul are 150 de angajați și duoar 3partide România are ce mânca .