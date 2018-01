Gură de aer proaspăt pentru turismul românesc. "Este o măsură excepţională!"

Gură de aer proaspăt pentru turismul românesc. "Este o măsură excepțională!"

Turismul românesc ar putea primi o gură importantă de aer proaspăt odată cu acordarea voucherelor de vacanță pentru bugetari. Specialiștii din domeniu, hotelierii și tour-operatorii se așteaptă ca încasările să crească, în mod considerabil, anul acesta, ceea ce dă posibilitatea unor noi investiții și sporirea calității serviciilor.„Apreciem introducerea sistemului voucherelor de vacanță pentru angajații din sistemul bugetar ca fiind o măsură excepțională de susținere a circulației turistice în România. Acordarea în sumă limitată, și anume 1.450 de lei de persoană, va conduce la lărgirea bazei de beneficiari ai voucherelor, dar și la un efect multiplicator, deoarece se va adăuga resursa financiară proprie pentru petrecerea vacanței cu familia în România. Este cel mai important sprijin acordat în ultimii ani turismului românesc și apreciem o creștere importantă în 2018 pe toate segmentele turismului intern”, este de părere Lucia Nora Morariu, președintele fondator Eximtur.Potrivit acesteia, peste 95.000 de turiști, un număr în creștere cu peste 20% față de anul anterior, au optat pentru destinații autohtone în 2017, vânzările de vacanțe în stațiuni balneare, montane și în Delta Dunării cunoscând cea mai dinamică creștere, de peste 50%, cu un volum de vânzări de peste șase milioane de euro. Cererile pentru stațiunile Venus, Eforie Nord și Jupiter au crescut cel mai mult, datorită unităților hoteliere modernizate și transformate în complexuri all inclusive. Pentru o vacanță în România, un turist a plătit anul trecut, în medie, 157 de euro.Voucherele de vacanță, distribuite până la finele lui noiembrie 2018Reamintim că la finele lunii decembrie, Guvernul a aprobat normele de acordare a voucherelor de vacanță. Astfel, salariații din instituțiile și autoritățile publice vor beneficia, până la 30 noiembrie 2018, de indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat.Acordarea voucherelor se face în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație, în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.„Beneficiarii care vor primi vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii contractat. Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. Cuantumul acordat salariaților sub forma voucherelor de vacanță se stabilește de către angajator proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic. În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză au și funcția de bază sau, după caz, de fiecare angajator, proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, explică ministrul Turismului, Mircea Dobre.