Grupul de firme Histria a încheiat anul cu tort, colinde şi artificii

Grupul de firme Histria a încheiat anul cu tort, colinde și artificii

Vineri seară, la finalul unei săptămâni încărcate, reprezentanții Grupului de firme Histria și-au făcut răgaz și s-au reunit în sala mare a Șantierului Naval Constanța, pentru a închina un pahar în cinstea anului care se va încheia peste două săptămâni.În fața bradului împodobit, cu bucate alese pe mese, așa cum se cuvine într-o familie mare, angajații Șantierului Naval Constanța, Histria Shipmanagement, SNC Ship Design și Cuget Liber, alături de colaboratori și de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, au tras linie și au numărat reușitele de peste an, dar au făcut și planuri pentru cel ce va veni.Oaspeții s-au bucurat de colindele interpretate de corul Arhiepiscopiei Tomisului și au primit binecuvântarea Înalt Prea Sfinției Sale Teodosie. Au răsunat florile dalbe și leru-i ler. „La anul ce vine să aveți spor mai mare în ceea ce faceți, mai multe bucurii și mai multe împliniri”, le-a urat Arhiepiscopul Tomisului celor prezenți.Gazdele serii au fost Dumitrița Bosînceanu, președintele Consiliului de Administrație al Șantierului Naval Constanța, și Gheorghe Bosînceanu, președintele Grupului de firme Histria.„A devenit deja o tradiție pentru noi să ne întâlnim la finalul fiecărui an de muncă, tradiție pe care dorim să o păstrăm mulți, mulți ani de-acum înainte. Vă urez dumneavoastră și familiilor dumneavoastră un Crăciun fericit, un An Nou cu sănătate, cu bucurii, cu împliniri, atât în plan familial, cât și în plan profesional. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși cu toții la următoarea sărbătoare a Crăciunului. La mulți ani!”, a transmis Gheorghe Bosînceanu.Seara s-a încheiat cu focuri de artificii și o felie dulce de tort de ciocolată.