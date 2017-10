Gropile de gunoi din mediul rural vor prinde sfârşitul anului în funcţiune

Previziune sumbră

Gropile de gunoi din mediul rural vor prinde sfârșitul anului în funcțiune

Comisarii Gărzii de Mediu Constanța străbat județul, până pe 31 iulie, pentru a număra gropile de gunoi neconforme care nu au fost închise la termenul limită impus de UE. Potrivit raportărilor primite, reprezentanții instituției spun că doar 20% dintre gropile de gunoi din mediul rural au fost închise. Grav este că, foarte probabil, cele mai multe dintre ele nu vor fi acoperite nici până la sfârșitul anului, întrucât primăriile nu au fondurile necesare. În Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România și-a luat angajamentul ca până pe 16 iulie să desființeze toate gropile de gunoi neconforme, amplasate la marginea localităților din mediul rural. Termenul negociat a trecut, dar situația depo-zitelor de gunoi a rămas neschimbată. Garda de Mediu Constanța a primit însărcinarea de a verifica starea tuturor gropilor de gunoi neconforme din județul nostru. „Am început controalele de marți, 21 iulie. Am verificat zonele Cogealac și Mangalia și din ce am constatat până în prezent, situația este tristă. Edilii locali au voință, se agită, dar nu au resursele financiare pentru a închide gropile”, ne-a declarat Vasile Petro, comisar șef al Gărzii de Mediu. Independența și Negru Vodă nu au închis gropile neconforme Autoritățile de control nu au descoperit probleme majore în zona Mangaliei, în parte și pentru că edilii locali de aici au la dispoziție depozitele ecologice de la Albești și Costinești. „Mai trebuie închise însă gropile neconforme de la Indepen-dența, Albești, Negru Vodă, iar lista poate continua”, a atras atenția șeful Gărzii de Mediu. Controalele vor continua, săptămâna viitoare, în vestul județului, unde vor fi verificate, printre altele, localitățile Dumbrăveni, Șipote și Deleni, de unde nu au fost primite raportări privind închiderea gropilor de gunoi. Totodată, comisarii vor ajunge, tot în următoarea săptămână, în nord, unde situația este mai gravă, din datele existente. După cum ne-a declarat Vasile Petro, așezările rurale din preajma litoralului sunt avantajate de existența depozitele ecologice, spre deosebire de cele din vest și nord, unde nu au fost demarate nici proiectele de realizare a stațiilor de transfer. 31 iulie, data finalizării controalelor „Vom verifica toate localitățile până pe 31 iulie, când trebuie să transmitem raportul nostru către Garda Națională de Mediu”, a precizat reprezentantul Gărzii de Mediu. Până în prezent, din datele centralizate la nivelul instituției, rezultă că au fost închise doar 20% dintre gropile neconforme. Procentajul este redus, iar Vasile Petro este neîncrezător în posibilitățile primăriilor de a desființa gropile respective până la finele anului, din cauza aceleiași lipse financiare. El a adăugat că „ar trebui revizuită întreaga acțiune de închidere a gropilor, pentru că din câte am văzut noi, acestea sunt folosite mai mult pentru deșeuri de origine animalieră, care nu ridică probleme”. Potrivit datelor furnizate de Agenția de Protecția Mediului (APM) Constanța, până la 16 iulie au fost închise 28 din cele 230 de gropi de gunoi din județul nostru, aflate în localitățile 23 August, Moșneni, Dulcești, Ostrov, Almalău, Gârlița, Ostrov, Esechioi, Bugeac, Tuzla, Băneasa, Negureni, Tortomanu, Dropia, Topraisar, Agigea, Aliman, Castelu, Costinești, Fântânele, Pecineaga. Repercusiunile de ordin pecuniar vor mai întârzia aproximativ un an, timp în care Comisia Europeană evaluează situația depozitelor de la nivelul noilor state membre. Amenda de infrigement de care este pasibil Guvernul României este de 200.000 de euro pe zi.