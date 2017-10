Gropile de gunoi de la marginea satelor constănţene au început să dispară

Gropile de gunoi de la marginea satelor constănțene au început să dispară

Echipe mixte ale Agenției pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu din Constanța au cutreierat, până pe 31 august, mediul rural pentru a verifica stadiul închiderii gropilor de gunoi neconforme. În urma controalelor, s-a stabilit că din totalul de 230 de gropi de gunoi au fost închise 72, până în prezent. Pentru cele care încă nu au fost acoperite cu pământ și verdeață, primăriile au de plătit amenzi. Gropile de gunoi neconforme din mediul rural ar fi trebuit să fie închise până la 16 iulie, conform HG 349/2005, privind depozitarea deșeurilor. Puține au fost însă autoritățile locale constănțene care au respectat termenul limită. La data respectivă, conform datelor centralizate la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constanța, doar 28 de gropi de gunoi, din totalul de 230, fuseseră închise. Verificările desfășurate în luna august de comisarii Gărzii de Mediu (GM) și de inspectorii APM arată că numărul gropilor închise a crescut la 72, iar autoritățile locale - cel puțin o bună parte dintre ele, după cum au constatat echipele de control - sunt în curs de a închide și altele. Datele urmează să fie transmise, zilele acestea, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Amenzi între 3.000 și 15.000 de lei În urma controalelor efectuate, situația în județul Constanța se prezintă astfel: a fost sistată depozitarea în gropile de gunoi neconforme din Agigea, Comana, Cumpăna, Cuza Vodă, Gârliciu, Dumbrăveni, Grădina, Lipnița, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Pantelimon, Seimeni, Târgușor, Topalu, Pecineaga, Tortomanu, Deleni, Mihai Viteazu etc. „Cele mai multe autorități locale le-au închis prin compactarea deșeurilor și acoperirea lor cu pământ, fără a mai fi nevoie de însămânțare vegetală”, ne-a spus Simona Constantin, consilier în cadrul APM. În schimb, în alte comune au fost închise doar o parte dintre depozitele neconforme. În consecință, comisarii GM au amendat primăriile găsite în neregulă, 24 la număr, cu sancțiuni pecu-niare cuprinse între 3.000 și 15.000 de lei: Rasova, Aliman, Adamclisi, Ciocârlia, Independența, Băneasa, Saraiu, Poarta Albă, Siliștea etc. La Ciobanu nu a fost închisă nicio groapă de gunoi În localitatea Ciobanu, situația este mai aparte. Autoritățile locale nu au luat, nici până în prezent, măsuri pentru a închide cele trei gropi de gunoi de pe raza comunei. Primarul Ioan Suciu ne-a declarat că nu se grăbește să demareze procedurile, pentru că nu are fondurile bănești necesare. „Când o să văd că sunt strânse gunoaiele de la Glina, de lângă București sau de la Constanța, atunci vom strânge și noi. Eu am îngrădit gropile, le-am spus oamenilor să nu mai arunce acolo, dar mai mult nu pot să fac pentru că nu am fonduri”, ne-a spus edilul local, care a adăugat că nu are bani nici măcar pentru achiziționarea unui tractor, pentru a transporta resturile menajere la Hârșova sau Medgidia. În plus, primarul Ioan Suciu consi-deră că închiderea gropilor de gunoi, în condițiile imposibilității de a asigura o alternativă de colectare a deșeurilor de la cetățeni, are consecințe nefaste asupra mediului înconjurător. „Oamenii au început deja să arunce gunoiul, în timpul nopții, pe marginea drumului, lângă pădure sau Dunăre, pentru că am îngrădit gropile de gunoi”, a specificat gospodarul-șef din Ciobanu. Situația este cunoscută de reprezentanții GM, care spun că este urmarea faptului că autoritățile nu au fost pregătite pentru închiderea gropilor de gunoi. „Este unul dintre efecte, dar le luăm pe rând. Ne asigurăm mai întâi că sunt închise gropile de gunoi, pentru că altfel România intră în procedura de infrigement, iar apoi tratăm și aspectele acestea”, ne-a spus Vasile Petro, comisar șef GM. Gunoiul de grajd, predat la firme agricole Pe de altă parte, comuna Mircea Vodă se numără printre localitățile unde prevederile legale au fost aplicate ca la carte. Primarul Dumitru Dedu ne-a spus că a încheiat, încă de la începutul verii, un contract de prestări servicii cu firma SC IRIDEX SRL, care deține depozitul conform de la Costinești. „Avem contractul încheiat până la sfârșitul anului. Deocamdată, am amenajat un spațiu lângă gropile de gunoi, unde sătenii aruncă resturile menajere, iar cei de la firmă le ridică, o dată pe săptămână. Urmează însă să ne aducă mai multe containere pentru depozitare”, a precizat edilul șef. În comuna Chirnogeni mai trebuie închisă o groapă de gunoi din cele patru care au funcționat până de curând. De altfel, autoritățile locale au și fost amendate de către comisarii GM cu 3.000 de lei din această cauză. Edilul local Gheorghe Manta ne-a spus că demersurile pentru închiderea gropii sunt pe final și deja a găsit soluții pentru colectarea deșeurile menajere și animaliere. „Săptămâna viitoare va avea loc licitația pentru externalizarea serviciului de salubrizare în comună, iar firma care va veni va ridica gunoiul de la fiecare gospodărie și-l va transporta la o groapă conformă. Cât privește gunoiul de grajd, sătenii care au teren agricol, îl vor depozita pe proprietățile lor, iar pentru restul am încheiat contracte cu diverse societăți agricole pentru a-l prelua”, a afirmat primarul. Comisarii Gărzii de Mediu vor continua verificările, ne-a precizat Vasile Petro, până la închiderea tuturor gropilor de gunoi.