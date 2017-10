Groapa de pe Nicolae Iorga întârzie ambulanţele

Groapa de pe Nicolae Iorga întârzie ambulanțele

O groapă care se întinde pe o bandă de circulație încurcă traficul pe strada Nicolae Iorga, la 50 de metri de intersecția cu Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Asfaltul a fost decopertat de către Electrocentrale Constanța în urma unei avarii apărute la jumătatea lunii ianuarie. Nici până acum groapa nu a fost astupată. La intersecția străzii Nicolae Iorga cu Bulevardul Alexandru Lăpușneanu se formează mereu blocaje, neexistând un semafor sau un alt mijloc de fluidizare a traficului. Strada Nicolae Iorga este cea care duce către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, tot pe aici trecând și salvările. Ambulanțele, forțate să reducă viteza De parcă nu ar fi fost suficient fluxul de mașini, traficul este îngreunat, de aproximativ două luni, de o groapă care se întinde pe câțiva metri, la aproximativ 50 de metri de intersecție, pe partea dreaptă, cum te îndrepți către spital. În cazul în care circulați cu autoturismul în zona cu pricina, veți putea simți pe propria piele groapa și șanțurile care s-au format în asfalt. Multe mașini preferă să intre pe contrasens cu riscul de a bloca, pentru câteva momente, poate minute, zona. Mai grav este faptul că, dacă se întâmplă să treacă și o ambulanță, calvarul și înjurăturile șoferilor se declanșează pentru că trebuie să treacă cu mașina peste groapă. Situația este neplăcută și pentru șoferii de pe ambulanțe care trebuie să reducă viteza în loc să se grăbească, eventual să treacă peste groapa de câțiva metri, să zdruncine pacientul, în cazul în care pe sensul opus circulă autoturisme. De două luni, groapa la nivel de piatră Am căutat să aflăm cum a ajuns să se formeze acolo groapa și am luat la rând regiile constănțene. Inițial am crezut că este vorba despre o avarie mai veche a regiei de apă și am cerut informații lui Ion Chivăran, ofițer media al SC RAJA SA, care a trimis imediat un om pentru a vedea la fața locului despre ce este vorba. Ulterior am fost anunțați că avaria din zonă nu a fost a regiei de apă. Am cerut informații și Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, care ne-a răspuns că nici avaria lor nu este. Am sunat apoi la Electrocentrale Constanța, iar Dumitru Tamaș, directorul tehnic, ne-a spus că în zona cu pricina a avut CET-ul o lucrare: „După avarie, noi am adus groapa la nivel de piatră și, mai departe, este treaba unei firme specializate să facă asfaltarea”, ne-a spus Dumitru Tamaș. Au trecut două luni de când a fost decopertat asfaltul și ar fi trebuit să fie adus la starea inițială, însă ne-am obișnuit ca în urma lucrărilor să rămână doar gropi. Toate regiile constănțene care au decopertat asfaltul ne spun, de fiecare dată când le întrebăm când se astupă groapa și când se toarnă asfalt, fie că trebuie să treacă nu știu cât timp, fie că trebuie să se taseze zona și să completeze cu pietriș și tot așa. Explicația pe care am primit-o acum, pentru groapa care încurcă circulația pe strada Nicolae Iorga, a fost că nu au fost temperaturi propice pentru asfaltare.„Avem promisiuni că o să le repare, pentru că avem mai multe zone unde am avut avarii și s-a decopertat asfaltul”, ne-a mai spus directorul tehnic al CET Palas. În Constanța au fost puse mai multe covoare asfaltice, o parte dintre ele fiind provizorii pentru că nu au rezistat. Un exemplu este eterna groapă din față de la Fantasio, unde se toarnă asfalt și se strică imediat. Deși este cunoscut faptul că soluția pentru zona respectivă ar fi schimbarea soluției asfaltice cu beton, nu se face nimic. În orașul de la malul mării, regiile nu sunt trase la răspundere pentru că lasă gropi în asfalt cu lunile și poate că soluția adoptată la Cernavodă ar trebui aplicată și la noi. Măsura luată la Cernavodă presupune ca orice persoană fizică sau juridică care va executa lucrări de construcție care afectează domeniul public sau privat să repare suprafața deteriorată pe propria-i cheltuială, și să o aducă la stadiul. În plus, potrivit hotărârii, trebuie să achite și o taxă de un leu pe metru pătrat pe zi.