Gripă versus coronavirus. Cum facem diferenţa între cele două afecţiuni

Gripa sezonieră bate deja la ușă, de Covid-19 nu am scăpat, ambele sunt niște boli respiratorii contagioase, iar populația se teme că, în scurt timp, le-ar putea avea pe amândouă. Iar dacă se va întâmpla întocmai, în unele cazuri, situația va fi extrem de dificilă pentru bieții oameni, întrucât bolile sunt cauzate de virusuri diferite.În fiecare an, în această perioadă ne lovim de gripa de sezon, care face și ea, o mulțime de victime. Este adevărat, nu la fel de multe ca noul coronavirus, dar care afectează multe persoane. Anul acesta, problema este că cele mai multe dintre simptomele gripei și Covid-19 se aseamănă, iar acest lucru a semănat, deja, panică și neliniște odată cu începerea sezonului gripal. Mulți se gândesc să se imunizeze împotriva gripei, dar trebuie să știe că vaccinul antigripal nu ne protejează de Covid 19, ci ne oferă doar un plus de imunitate.În prezent, medicii se tem de ce este mai rău, dacă virusul gripal de anul acesta va fi unul agresiv, iar populația nevaccinată va fi dublu expusă unei epidemii de gripă asociată cu epidemia de Sars-Cov-2. Acesta este și motivul pentru care toți medicii de familie recomandă vaccinarea antigripală, întrucât suprapunerea celor două virusuri poate însemna, în mod cert, o creștere a mortalității.Cum distingeți, însă, simptomele gripei de cele generate de coronavirus? În primul rând, gripa este o boală infecțioasă, acută, epidemică, caracterizată prin simptome respiratorii (tuse seacă, secreții nazale, dureri în gât, uneori respirație greoaie) și generale (febră, oboseală, dureri musculare). Se deosebește de răcelile banale prin faptul că se dezvoltă rapid și brutal, afectează căile respiratorii superioare, iar evoluția se poate complica cu pneumonie, infecții ale sinusurilor sau poate agrava boala de bază în cazul pacienților cronici.Pacientul trebuie să își monitorizeze imediat temperatura„Covid-ul, în schimb, este o boală infecțioasă contagioasă, extrem de virulentă, iar cele mai frecvente simptome sunt febra, oboseala și tusea uscată, dar unii pacienți s-ar mai putea confrunta cu dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât, lipsa gustului și mirosului sau diaree. Ca urmare, pentru diagnosticarea, şi mai ales diferențierea acestor afecțiuni este importantă descrierea exactă a tuturor semnelor și simptomelor. Acestea, la fel ca şi investigațiile paraclinice, îi ajută pe medici să stabilească un diagnostic corect și rapid”, a precizat dr. Aniela Dobre.La rândul său, vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Laura Condur spune că, în momentul în care apar simptome ușoare, rinoree, pacientul trebuie să își monitorizeze temperatura, să se izoleze şi să înceapă un tratament cu paracetamol și alte tratamente specifice pentru viroze. Dacă în 2-3 zile situația evoluează spre mai rău, atunci trebuie făcută testarea pentru coronavirus, a subliniat medicul.„În prezent, este foarte greu de spus dacă un om suferă de o viroză simplă sau Covid-19, pentru că există persoane care nu au avut, de exemplu, absolut niciun simptom specific de Covid, care au avut doar mici simptome de rinoree și care s-a dovedit că sunt pozitivi. Cu toate acestea, rugăm populaţia să nu intre în panică, pentru că dacă sunt simptomele unei viroze ușoare, a unui guturai de sezon, se începe cu tratamentul cunoscut, ceaiuri, stat în casă şi totul se rezolvă. Desigur, dacă starea nu se remite, se cere testarea PCR. De asemenea, dacă tratamentul recomandat de medic nu dă niciun fel de rezultat, iar starea pacientului nu se ameliorează, nu mai trebuie stat, testarea trebuie făcută fără discuţii, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”. De aceea, a adăugat dr. Condur, în această perioadă este foarte important aportul de vitamina D, zinc, pentru că ajută la creșterea imunității.