Gripa face noi victime, în România. SUNT PATRU MORŢI!

Gripa face noi victime, în România. SUNT PATRU MORȚI!

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că patru oameni au murit, în acest sezon, din cauza virusului gripal. Victimele sunt din Arad, Târgu Mureș și Galați.







„Avem patru decese cauzate de virusul gripal: două în Galați, unul în Arad și unul în Târgu Mureș. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripă în acest moment. Dar pot să spun că anul acesta vaccinarea antigripală pe grupe de risc a început la 15 septembrie. Am promis că livrăm atunci primele vaccinuri și am făcut-o. Am suplimentat numărul de doze la 1.300.000 de doze de la 1.000.000 și acum mai avem în stoc 170.000 de doze”, a declarat, marți seară, Sorina Pintea, la Antena 3. Întrucât este așteptată o circulația „mai intensă” a virusului, ministrul Sănătății recomandă oamenilor să se vaccineze, scrie libertatea.ro