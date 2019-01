Gripa dă bătăi de cap. "Lumea este speriată, dar gripa e una, iar răceala alta"

Gripa și afecțiunile respiratorii fac ravagii în întreaga țară. La acest moment, sute de persoane din județul nostru suferă de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), iar trei persoanesunt suspecte de gripă, medicii așteptând să confirme sau să infirme diagnosticul. Menționăm că, la acest moment, un număr de nouă persoane bolnave de gripăau decedat, deja, de la începutul acestui sezon în alte județe ale țării.În prezent, medicii se confruntă, zi de zi, cu zeci de pacienți care vin la ei, speriați, care tușesc, strănută, au febră.„Mătușa mea zace în pat de aproape o săptămână și tot rău se simte. Eu tușesc foarte tare de trei zile și mă gândeam să-mi fac vaccinul antigripal pentru a nu mă îmbolnăvi de gripă, mai ales că am auzit peste tot la știri că numărul infecțiilor respiratorii este într-o continuă creștere”, ne-a declarat Tudor T., un constănțean.Emilia B. nu s-a imunizat în toamnă și acum este speriată.„Peste tot văd numai lume gripată. Este, oare, tardiv să îmi mai fac vaccinul? Își va mai face efectul? Nu vreau să mă internez sau să sufăr ca alții”, a precizat femeia.Pentru ca numărul bolilor să nu crească, medicii recomandă, în continuare, vaccinarea antigripală. Rețineți, însă, imunizarea este recomandată grupelor de populație care pot transmite gripa, dar și persoanelor cu risc crescut de a face complicații datorate gripei (persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, gravide).Precizăm că vaccinul gripal distribuit în acest an conține antigenele necesare pentru prevenirea infecției cu virusul AH1N1 pdm09, AH3N2 și B. Campania de vaccinare a Ministerului Sănătății se derulează prin cabinetele medicilor de familie, în spitale și unități medico-sociale.Potrivit dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății, înainte de a se vaccina, constănțenii trebuie să-și facă, obligatoriu, un consult la medicii de familie, care-i vor asculta la plămâni și care vor stabili dacă imunizarea se mai poate realiza sau nu, având în vedere că ne aflăm, deja, în luna ianuarie. Medicul este de părere că oamenii trebuie să facă diferența între gripă și o simplă răceală, care nu este contagioasă. „Lumea este speriată, dar gripa e una, iar răceala alta. Gripa are o patologie complexă, se manifestă și cu frisoane, răceala este cu totul altceva”, ne-a declarat medicul.„Recomandarea noastră este ca lumea să se vaccineze într-un număr cât mai mare, pentru că succesul prevenirii formării unei epidemii de gripă constă în cifra de acoperire vaccinală. Ca urmare, cu cât mai mulți sunt vaccinați, cu atât mai mult se va bloca formarea unei eventuale epidemii de gripă”, a declarat dr. Ema Ionescu, medic de familie.Serul își face efectulîn două săptămâniPreședintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune că vaccinarea antigripală este importantă chiar și în luna ianuarie, precizând că sezonul gripal a debutat mai devreme în acest an, comparativ cu anul trecut. Apoi, copiii cu viroze respiratorii trebuie să fie examinați, obligatoriu, de medic, și să nu ia antibiotice.De aceeași părere este și Valeria Herdea, președintele Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, care susține că vaccinarea în luna ianuarie nu prezintă riscuri pentru organism.„Este important să ne vaccinăm la începutul sezonului, adică septembrie, octombrie, noiembrie. Nu este o problemă dacă ne vaccinăm și acum, dar este bine să conștientizăm faptul că un vaccin își face efectul cam în două săptămâni. Avem nevoie de o perioadă în care organismul nostru să dezvolte imunitatea față de virusul gripal”, a subliniat aceasta.Nu uitați că, în cazul copiilor este important să-i țineți acasă două sau trei zile, unde pot primi tratament simptomatic, care scade febra și hidratează copilul.Acces limitat în spital din cauza afecțiunilor respiratoriiTot din cauza numărului crescut de viroze și infecții respiratorii înregistrate în ultima perioadă, farmaciștii au fost solicitați de constănțenii dornici să își cumpere măști chirurgicale.„Oamenii vor să se protejeze și preferă să lucreze cu măști sau să își acopere fața în spațiile aglomerate, unde s-ar putea îmbolnăvi foarte ușor”, ne-a declarat Iulia D., farmacistă.În plus, începând de luni a fost restricționat și accesul în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Ca urmare, începând de ieri, 16 ianuarie, li se interzice accesul vizitatorilor în secțiile de Terapie Intensivă Adulți și Copii, Obstetrică I și II, Neonatologie. În același timp, se impune limitarea accesului vizitatorilor în toate celelalte secții ale SCJU. De asemenea, vizitatorii sunt obligați să se echipeze corespunzător cu halat, mască și totoși de unică folosință.