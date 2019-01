Gripa a băgat spaima-n constănţeni. Cabinetele medicilor de familie, luate cu asalt

Gripa a băgat spaima-n constănțeni. Cabinetele medicilor de familie, luate cu asalt

Suntem la un pas de declararea oficială a epidemiei de gripă, asta în condițiile în care raportările Institutului Național de Sănătate Publică arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu peste 20% față de nivelul așteptat.Conform specialiștilor, dacă și cea de a treia săptămână consecutiv își va menține caracterul epidemic, va fi declarată epidemia de gripă. Din această cauză, constănțenii au dat buzna în cabinetele medicilor de familie și în farmacii, pentru a se imuniza.Dr. Elena Rotaru, medic de familie, ne-a declarat că, în ultimele zile, a avut continuu cereri de vaccinare.„Dacă, în decembrie, oamenii nu păreau interesați să se imunizeze, săptămâna aceasta, au venit de dimineață până seara să ne întrebe dacă mai avem vaccin ori dacă este nevoie să și-l cumpere singuri”, a spus medicul.„În anii trecuți, parcă nu erau atât de multe cazuri și ne-am speriat când am auzit ce se întâmplă atât pe plan local, cât și național. Așa că am decis să merg, împreună cu soțul meu, la doctor și să ne vaccinăm”, ne-a declarat, la rândul său, Adrian V., un constănțean pe care l-am întâlnit pe holul cabinetului medical.Maria P. s-a confruntat, de curând, cu o răceală puternică, ce nu i-a dat pace timp de aproape trei săptămâni.„Am tușit și am făcut febră câteva zile la rând. Cred că, dacă aș fi făcut vaccinul până acum, nu aș mai fi trecut prin aceste zile de coșmar. Aveam ore în șir în care abia puteam să mă mișc, atât de rău mă simțeam”, ne-a mărturisit femeia.Panica în rândul constănțenilor s-a accentuat ieri, când conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) a luat decizia de a interzice accesul vizitatorilor în unitatea medicală, tot din cauza numărului crescut de pacienți diagnosticați cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare.Mari restricții în spitalDacă, în anii trecuți, rudele pacienților mai reușeau să treacă neobservate pe lângă paznici, se pare că, anul acesta, nu mai intră nimeni în unitatea sanitară.„Cu copilul bolnav în brațe, cu febră mare, abia am reușit să intru la Urgență, ieri dimineață. În fața porții spitalului era plin de reprezentanți ai unei firme de pază și protecție, care făceau triajul celor care doreau să pătrundă în spital”, ne-a declarat Alexandra S.Totuși, pacienții care au de efectuat investigații în cadrul SCJU pot intra, dar cu condiția de a se echipa corespunzător, cu halat, mască și totoși de unică folosință. Echipamentul este pus la dispoziție gratuit, de către conducerea SCJU și se regăsește la intrarea în spital.Potrivit șefului Direcției de Sănătate Publică Județeană, Cristina Schipor, Ministerul Sănătății a repartizat județului Constanța un număr de 97.970 doze de vaccin, toate distribuite la medicii de familie și în spitale.„La acest moment, mai avem, încă, vaccin. Prin urmare, nu am cerut nicio suplimentare la București, dată fiind cantitatea mare solicitată inițial”, a precizat directorul DSPJ.XXXPentru a reduce pe cât posibil apariția cazurilor de gripă, medicii fac o serie de recomandări populației. În primul rând, se impune consultarea medicului de familie pentru simptomele care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare. Apoi, este necesară izolarea la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei și mai ales igiena adecvată a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului.