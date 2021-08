Grijă mare pe cine tocmiţi să vă facă lucrări la casă. „Am trăit coşmarul vieţii mele!”

O femeie din Constanţa a avut parte, în urmă cu câteva zile, de o experienţă neplăcută, care a lăsat-o cu o pagubă uriaşă în buzunare, cu casa neterminată, dar mai ales cu o sperietură mare. După ce a tocmit o echipă de muncitori să-i amenajeze etajul, şi-a dat seama că are de-a face cu o bandă de ţepari, iar, când a vrut să renunţe la ei, s-a trezit cu agresiuni verbale şi ameninţări care au culminat cu un scandal ce a necesitat intervenţia poliţiștilor.Ana Drăgulin a povestit echipei „Cuget Liber” problemele prin care a trecut, cu gândul de a trage un semnal de alarmă pentru ca, nu cumva, și alţi constănţeni să mai cadă în plasa aşa-zisei echipe de constructori. Hotărâtă să finalizeze lucrările de amenajare a etajului casei unde locuieşte, pe strada Sublocotenent Ion Ghiculescu, din cartierul Palas, femeia a căutat meseriaşi în tot oraşul. „Nu am găsit pe nimeni. Mi s-a spus că este o perioadă aglomerată, să mai aştept, să mai caut. Până la urmă, am fost sunată de nişte indivizi, din Râmnicu Sărat. Am vorbit cu ei, le-am spus despre ce este vorba, ne-am înţeles. Apoi, când au venit, m-am trezit la poartă cu mai mulţi romi. Am zis că poate sunt oameni simpli, care caută de muncă şi pentru că la Constanţa este oraş mare, s-au gândit că găsesc mai uşor. Am hotărât să le dau o şansă, să văd cum se descurcă”, ne-a povestit Ana Drăgulin.Aşa se face că echipa a început să lucreze, nu înainte de a primi un avans consistent. Muncitorii s-au apucat de treabă şi părea că ştiu ce fac. „Apoi au început presiunile. În permanenţă cereau bani. Câte 200, câte 400, ba că le trebuie pentru mâncare, ba pentru copii, găseau tot timpul motive. Nu ne mai simţeam în siguranţă la noi în curte. Uneori veneau şi câte şapte odată, şi cu nevestele. Erau foarte insistenţi, intrau chiar şi la noi în casă, la parter, unde locuim. Lucrau dezordonat, nu era ce trebuie”, a relatat constănţeanca.Muncitori judecaţi pentru tâlhărie calificatăFemeia regretă şi acum că nu a făcut un contract scris, mai ales că la telefon înţelesese că este vorba despre o firmă şi că totul se va desfăşura legal, cu facturi şi chitanţe. Nu a primit niciodată nimic, iar singura dovadă că le-a dat bani, în total peste 7.000 de lei, sunt câteva semnături mâzgălite pe o foaie, în dreptul unor sume. „Erau din ce în ce mai insistenţi, tensiunea creştea şi odată cu ei şi tupeul muncitorilor. Era evident că profită de noi, ne intimidează. Şi eu şi soţul meu avem probleme de sănătate şi am simţit că nu mai rezistăm. În a şaptea zi, am avut inspiraţia de a verifica pe internet numele celui căruia i-am cerut datele de pe buletin, Tabă Nicuşor, şi aşa am găsit pe portalul Judecătoriei Râmnicu Sărat că este judecat, împreună cu alte rude, pentru tâlhărie calificată şi înşelăciune. Ne-am dat seama că suntem următoarele lor victime. Am decis să încetez orice colaborare cu ei. Şi am invocat un pretext, că nu mai avem bani, că nu a putut fiica mea să facă credit, şi că nu mai putem continua lucrările. Atunci a început tot scandalul”, ne-a spus Ana Drăgulin.În acea seară, a dat afară echipa din curte, dar zidarii au început să strige că nu le-a plătit munca, au făcut tărăboi şi femeia a sunat la 112. „Au trimis imediat un echipaj de la Secţia 4. Dar am fost dezamăgită să văd că pur şi simplu poliţiştii stăteau şi nu făceau nimic. În loc să îi ia la bani mărunţi,le-am spus eu că au dosare penale, că încearcă să ne înşele, le-au spus că trebuie să ne dea în judecată ca să-şi recupereze eventualele sume neplătite. Nicidecum nu încercau să descurajeze acţiunea muncitorilor, care ne ameninţau şi ne făceau în toate felurile”, a mai declarat constănţeanca.„Vrem să îi avertizăm pe oameni!”Mai mult decât atât, potrivit acesteia, a doua zi, a găsit în cutia poştală o amendă de 100 de lei, de la Poliţie, pentru că a participat la scandal. „Am trăit coşmarul vieţii mele. Nu ştiu cum am putut să fim atât de creduli şi să cădem în plasa acestor oameni, care este evident că sunt cunoştinţe mai vechi ale poliţiştilor. Ulterior, am aflat că în urmă cu trei ani au mai fost prinşi unii care procedau la fel, dacă nu cumva sunt tot din banda lor. Noi am scăpat uşor. După ce au plecat, atunci seara, ne-am dat seama că adunaseră de la etaj şi toate uneltele şi sculele noastre. Dar asta să fie paguba, mă bucur că am scăpat de ei. Suntem încă şocaţi şi speriaţi la gândul ce s-ar fi putut întâmpla! De aceea, vrem să îi avertizăm şi pe alţi constănţeni să fie atenţi pe cine tocmesc, căci oamenii ăştia sunt încă în oraş, în căutare de noi victime. Au spus că au nişte rude la Palazu Mare, că lucrează pentru cineva important, nici nu ştim ce e adevărat şi ce e minciună. Cert este că sunt periculoşi!”, a conchis Ana Drăgulin.