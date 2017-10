Grijă mare la bani! Ce trebuie să ştie proprietarii de imobile

1

nesimtirea administratorului

Am tot scris si am tot sesizat ca la as. de locatari 233 in fiecare luna avem cel putin 60-70 de mc la apa rece si calda diferenta pe care ii lasa INDIFERENTI pe presedinte si ad ministrator, dar si pe multi vecini nesimtiti!!!!!!CHIAR NU CITESTE NIMENI/???????