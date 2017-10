Grijă mare când ieşiţi la picnic! Riscaţi amenzi de 5.000 de lei

3

Picnic

Domnii comisari, nu trebuie sa bata in lung si in lat padurile si pasunile, pot sa se plimbe prin oras, de exemplu in zona Tomis Nord, Badea Cartan, pentru a vedea gratarele in chestiune. In anul 2013, intr-un oras european, unii fac gratare in fata blocului ! Nu vreau sa jignesc pe nimeni, insa daca locuiesti la oras, poate ca ar trebui sa respecti niste reguli elementare de bun simt ! Pe amatorii de gratare, ii invit sa faca unul si la Budapesta, Viena, Berlin, Roma sau Londra, pentru a vedea ce se intampla !