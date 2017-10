GREVA şoferilor RATC - un fiasco ce se va lăsa cu TĂIERI SALARIALE şi PRIVATIZAREA ŞOFERILOR!

8

Mazare gandeste cu Basca

Mazare a gasit solutia:IEFTINIREA BILETELOR de calatorie sau falimentarea RATC-ului. Daca PRIVATIZAREA este o solutie pentru RATC,NATIONALIZAREA este o idee geniala pentru Portul Constanta sau CET Constanta. Asa gandeste Basca Rosie.Mariana de Cumpana (Talpa Tarii) a gasit o solutie pentru majorarea salariilor "alesilor" din primarii. Pentru incompatibilitatea primarilor se poate modifica o lege in schimb pentru soferii de la RATC nu se poate modifica un rahat de contract de munca.Sa-i trimitem in judecata,au prejudiciat societatea,sa le oprim 300 de lei din salariu ,greva este ilegala a "explicat Tanase" fiul lui Mazare. Avem PSD pe painie ! In timpul asta Mariana aduce presa la Cumpana,ca se ne demonstreze ca o framanta gija fata de copii saracilor. Lacrimi pe paine ! Pesedei golani ! Pentru isparava asta,caporalul Mazare primeste de la noi ordinul "Meritul pesedist cu Basca" si "Fruntas la Tunuri" .In tot cazul,Mazare si-a mai facut niste "prieteni".Greva de ieri este doar un exercitiu pentru ce va urma. Mazare,ai grija de valiza.Sa o lasi la usa.