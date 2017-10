Greva RATC / AUTOBUZELE NU VOR CIRCULA NICI ASTĂZI. Microbuze private vor asigura traseele

5

TREZIREA

trebuie STRANSE SEMNATURI PT REFERENDUM PT SCHIMBAREA PRIMARULUI ORASULUI CONSTANTA...SUNT ATATEA DOVEZI CA A AADUS ORASUL LA DEPRAVARE MORALA SI FIZICA, A FACUT ACEL CARTIER COANDER CA UN GHETOU HITLERIST, MIZERIE PRIN PARCURI, CAINI MAIDANEZI CARE NE MUSCA DA UN PACHET DE ALIMENTE STRICAT CU PUI IMBIBAT CU APA, OREZ STRICAT, FAINA CA SI PAMANT NECOMESTIBILA, PE EL IL INTERESEAZA DOAR CARAVANELE DIN MAMAIA, PATACHINELE PE CARE LE PLATESTE CA FIIND SALARIATE IN CARTIEUL COANDER SI PRIMARIE DAR ELE NE ARATA CURU, BUCILE SI PASAROIU IN CLUBURI , PE ECARNE TV SI CARAVANE.........DECI UN PRIMAR CARE A A ADUS ORASUL IN MIZERIE, SARACIE, DEPRAVARE, PT EL FEMEIEL SUNT OBIECTE SEXUALE SI PE MASA OARE ASA O CONSIDERA?.........APROPOO ATI URMARIT CAT DE GOALE FARA PASAGERI CIRCULA MICROBUZELE PE LINIILE 100, 43 SI SA VEDETI CA NU CIRCULA LUMEA CU ACELE HARBURILE ALE LUI?.TOATE ASTEA LE-A FACUT SI LE FACE ACEST PRIMAR LA UMBRA USL SI A TUTUROR CARE AU CONDUS ROMANIA DIN 1989............TARA INTREAGA E INTR-UN HAOS! TREZITI-VA ROMANI