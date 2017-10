GREVA RATC A LUAT SFÂRŞIT! ŞOFERII SI-AU RELUAT ACTIVITATEA ÎN TRAFIC

4

Dupa ani de zile in care RATC a fost condusa din ce in ce mai prost de niste oameni incompetenti, supusi politic, incep sa iasa la iveala gramezile de probleme si nereguli din regia care asigura transportul public in oras. Salariatii au avut cerinte normale pentru orice om : niste salarii decente, bonuri de masa si in primul rand demisia unor directori din RATC, care conduc spre faliment regia. Raspunsurile celor care au venit pentru negocieri au fost : promisiuni. Adica : s-a cerut demisia liderului de sindicat Timur Ibram - si-a dat demisia sustinand ca nu ii mai poate reprezenta pe sindicalisti, adica pe soferi. Serios ? Nu mai poate ? Dar cand a facut-o ? Daca ar fi facut-o vreo data aveau si oamenii astia niste salarii decente, nu 1000 de lei, cat au acum. Pai 1000 de lei are o vanzatoare cu 4 clase si tu ii dai aceiasi bani unui sofer profesionist, care trebuie sa se strecoare cu autobuzul printre toti nesimtitii si teribilistii din trafic raspunzand pentru integritatea a mii de calatori in fiecare zi ? Pai daca un sofer e nevoit sa puna frana brusc si o baba din autobuz cade si isi sparge dintii cine e de vina ? Pai soferul, care trebuie sa despagubeasca baba si mai este si sanctionat la salariu sau dat afara. s-a cerut demisia altor trei directori din RATC – li s-au semnat deciziile de suspendare din functie. Asta a fost doar de fatada : daca nu se dovedeste ca au facut ceva gresit atunci raman inapoi in functie. Iar asta decide o comisie formata din oameni numiti de Primarie, deci se ancheteaza ei intre ei. s-a cerut demisia lui Dumitru Coiciu, fostul director general al RATC pana mai acum 2 luni, dar care ocupa in continuare un post caldut de director prin regie. Iar cum omul era plecat in Turcia “nu s-a putut face nimic in privinta lui pana nu se intoarce”. Adica trebuie sa fie prezent ca sa il suspendezi ? Sa semneze de primire sau ce ? Ceilalti trei au semnat ca sunt de acord sau cum? Un motiv de doi bani. sa se ia la verificat microbuzele care circula prin oras, multe dintre ele fara licenta, majoritatea avand conditii precare. “Da, o sa verificam.” a fost raspunsul. Pai pana acum ce ati facut, de ce nu le-ati verificat ? Trebuie sa va spuna soferii RATC despre jegurile astea de microbuze, voi nu stiati ? Ba stiati, dar proprietarii microbuzelor sunt “pretini cu primarili”. Pai d-aia. Acum se explica. Deci va primi de fatada o amenda unul dintre soferii de microbuz, stirea va fi in toate ziarele, primarili a salvat situatia, acum continuam la fel, pretinii lu’ primarili pot sa-si vada linistiti de afaceri in continuare. au cerut sa li se mareasca salariile, de la ~1000 de lei cat au acum. “Pai nu se poate, ca regia e pe pierdere si conform legii nu avem voie”. Pai si ce ati vrea, ca regia sa scoata profit dintr-un serviciu public, care e o chestie ce tine de civilizatie ? Pai nu ati vrea sa scoata profit si scolile ? Si politia ? O societate poate fi tinuta pe pierdere mereu, asta inseamna ca salariatii au vreo vina si nu trebuie marite salariile de ani de zile ? O sa discut mai jos si de ce e regia pe pierdere. au cerut tichete de masa. “Pai nu se poate, ca regia e pe pierdere si are datorii la stat.” Si asta e tot problema soferilor, nu? Dar directorii ce pazesc ? Si au venit la discutii, ca sa salveze situatia, “toata floarea cea vestita a intregului apus” : primarul, viceprimarul, actualul director general al RATC. Pentru ca ei trebuie sa arate electoratului ca au rezolvat situatia si autobuzele circula din nou, pline cu pensionarii care nu au putut miercuri dimineata sa faca turul pietelor in cautarea celei mai ieftine legaturi de leustean. Viceprimarul promite : “intr-o luna vom da bonurile de masa”. Pai parca nu se putea ca regia era pe pierdere, nu ? . Promite in continuare : “sper ca RATC sa se redreseze, sa putem mari incet salariile”. Pai speri sau ar trebui sa faci ceva in sensul asta ? Ca asa si eu sper dar nu-mi da nimeni salariu de viceprimar sau de director doar pentru ca sper. Si cam cat de incet sa mariti salariile ? Incet, incet, cu cateva procente pe an, sa nu acopere nici macar inflatia, nu ? “Incepem sa le dam tichetele de masa restante”. Din 2008 incoace, de cand nu au mai primit ? Voi va auziti ce spuneti ? Si vine si primarul. “Nu s-ar fi ajuns la greva spontană, dacă reprezentanții RATC ar fi semnalat problemele cu care se confruntă mai devreme”. Pe bune ? Nu vi le-a semnalat nimeni ? Nimeni, nimeni ? Toata lumea, de la sofer la femeia de serviciu la calator, toti erau multumiti si nu aveau nimic de zis ? Astea-s vorbe de aruncat in mijlocul pensionarilor stransi in Piata Farului sa primeasca cate un mic, ca aia cred. Tot el mai zice “situația în care a ajuns regia este urmarea unui management defectuos pentru care fostul director, Dumitru Coiciu, a plătit cu funcția”. Pai pe fostul director cine l-a numit ? Fostul primar ? Nu actualul ? Pe fostul director cine trebuia sa-l controleze ? Eu ? Nu primarul ? Cum e asta, sa dai vina pe un om pe care tu l-ai numit si era responsabilitatea ta sa-l controlezi ? Niste declaratii pe care le inghit doar cei care stau la coada la pui si malai. Si cei care se uita la “Nora pentru mama” & Co. Adica multi. Si astfel a aparut salvatorul (era sa zic salvamarul) : Radu Mazare. La vot, deci ! Sa luam un pic pe rand motivele pentru care RATC a ajuns in situatia actuala, aproape de faliment. Cheltuielile mari motorina – pai motorina este vanduta catre RATC de o firma prietena cu primarul. Vanduta la pret de kerosen, adica foarte scumpa. De calitate nu vorbim ca se vede cu ochiul liber ce dara de fum lasa in urma un autobuz (motorina nu e singurul motiv). salariile – aici nu e cazul, salariile sunt foarte mici. Cu exceptia functiilor de conducere. pretul autobuzelor, ca autovehicule. Pai de banii cu care s-au luat MAZ-uri din Bielorusia altii au luat Mercedes. Si vorbesc de orase tot din Romania. Dar probabil ca MAZ fiind intr-o tara mai corupta decat cea a lui Mercedes, ei au putut sa dea “atentia” mai mare. Cum adica cui ? dobanzile. Autobuzele au fost luate in leasing prin Dunarea Leasing. Cine e Dunarea Leasing ? Pai in afara de MAZ-uri nu prea am auzit de ei. O verificare sumara a contractelor ar arata cat de departe e dobanda de la Dunarea Leasing fata de dobanzile altor firme de leasing. Cum a reusit Dunarea Leasing sa finanteze autobuzele din Constanta ? Eeee, cum ! Uite asa. Veniturile mici in primul rand pensionarii cu pensii pana in 850 lei (mai nou 900) au abonamente gratuite. Pe toate liniile, non-stop. Si sunt multi. Foarte multi. Nu mai ai loc de ei in autobuz. Si tupeisti. Te fac cu ou si cu otet daca indraznesti ca dupa o zi de munca sa stai pe scaun si el sa stea in picioare. Ce fac toata ziua ? Pai se duc in Piata Tomis III sa vada cat sunt rosiile. Apoi in Piata Grivitei sa vada daca au aparut cartofii noi. Apoi in Piata din 4-5 sa vada cum e patrunjelul. “Ceee, Gherghino, au castraveti frumosi la Ciresica ? Hai ca ma duc. Da, frumosi castravetii. Da’ nu cumpar nimic azi, las’ ca ies maine sa vad”. Ati ajuns vreodata la prima ora in Carrefour ? Primii clienti sunt pensionarii care vin sa ia o paine calda. Una, da una. Atat. Apoi se duc acasa. Cu autobuzul, normal. Sau parca aveau niste branza buna la Real ? Credeti ca i-a afectat in vreun fel greva ? Nu. Ei formeaza grosul calatorilor dintr-un autobuz. Si nu platesc nimic. Dar voteaza. Aici se inscriu si deportatii, persecutatii politic si altii de genul acesta. In schimb elevii si studentii nu au gratuitate. Tiganii – n-au platit, nu platesc si nu vor plati niciodata bilet. Nici un controlor nu s-a luat de ei, nu se ia si nu se va luat vreodata. Si sunt destui si miros groaznic si fac galagie si vandalizeaza. Dar cine trebuie sa ia masuri se face ca nu vede. Sunt si multe persoane, foarte multe, care merg fara bilet. Unii sunt prinsi si amendati, multi nu. Ceilalalti care sunt nevoiti sa mearga cu autobuzul suporta inghesuiala cu pensionarii, mirosurile tiganilor si transpiratia celorlalti. Dar platesc un abonament dublu fata de cel din Bucuresti. Daca ar avea alternativa ar alege-o imediat. Cei care apeleaza la transportul in comun dar nu sunt obligati sa foloseasca RATC-ul, folosesc maxi-taxi. Conditii mizere dar macar pretul este mai mic. Altii ar folosi autobuzele daca ar fi mai ieftine, mai civilizate, mai putin aglomerate si mai dese. Dar cum nu sunt, folosesc masina personala. Si nu sunt de condamnat. Conditiile precare de transport Autobuzele arata mai bine decat inainte de 2000 (normal) dar arata mai rau decat cele din alte orase romanesti de aceeasi talie. Circula destul de rar, mai ales seara cand poti sa astepti si jumatate de ora in statie. Nu sunt scrise nicaieri (public) niste intervale la care ar trebui sa circule autobuzele (la 1, 2, 5 minute etc) Seara nu circula mereu pana la 23.30, cum scrie in statii. De multe ori daca ai depasit ora 22:30 trebuie sa chemi un taxi (nici maxi-taxi nu mai circula atunci) Sunt aglomerate cu persoane care nu platesc bilet Nu au aer conditionat. Nici iarna nu se da drumul la caldura. Au trasee foarte scurte. Cele din Bucuresti, de exemplu, sunt de cel putin doua ori mai lungi. Statiile nu sunt amenajate (vezi descrierile statiilor de pe SimpliCITYpedia). Putine statii au un acoperis unde sa nu te ploua iar cele care il au, il au foarte prost facut (e neincapator). Nu ai de unde sa cumperi bilete. Multe trasee nu au vreun loc de procurat bilete aproape de capat (vezi 2,5 etc). Tarabele rosii de ziare amplasate in statii se inchid cel tarziu la ora 17:00. Gheretele de bilete RATC (foarte putine) se inchid la 21:00. Sambata-duminica inchis. Automatele de bilete nu functioneaza. Pretul mare al biletului, atat fata de maxi-taxi cat si fata de alte regii din tara. etc., etc. Conducerea defectuoasa intentionata. se numeste un om (sau mai multi) la conducere, care sa asculte orbeste de cel care l-a numit (adica de primar). El nu va comenta niciodata si nu va avea vreo initiativa. faci tot posibilul ca transportul public sa fie neatragator. Mai putin pentru pensionari, care oricum merg gratuit si nu se plang. Cu cat e mai neatragator cu atat se vor folosi mai mult maxi-taxi-urile iar banii ajung in buzunarul cui trebuie. elimini transportul electric. Atat tramvaiele (care sa zicem ca ocupau o banda de circulatie) cat si troleibuzele. Si introduci autobuzele care consuma mai mult dar macar consuma de la firma prietena, ca Enel-ul nu-ti da “comision”. angajezi pe functia de controlori persoane care nu au nici o legatura cu bunul simt. Astfel omului care baga bilet i se va urî sa se tot certe cu mahalagioaicele respective si va folosi alta varianta de transport. nu te intereseaza dezvoltarea retelei de autobuze. In afara de unele autobuze care merg spre mall-uri si centre comerciale (3B, 3R, 5R, 43C, 43M, 101 M) nu mai introduci nici o ruta noua, cu toate ca orasul se dezvolta rapid. scoti transportul RATC din Mamaia si il lasi la mana microbuzelor (firmelor prietene). mai desfiintezi din rute : 49, 48B, 104, 103, 105, 41, 47 etc. Si stiind toate acestea mai au tupeul sa se mire cum de s-a ajuns la greva, cum de regia e falimentara, cum de nu circula lumea cu autobuzul, cum de…, cum de…., si sa vina cu solutii “salvatoare”. “. Este concluzia la care au ajuns reprezentanții RATC după discuția avută astăzi cu primarul Constanței, Radu Mazăre.” Pe bune ? Dar pana acum ce ati facut ? Al cui era planul de management actual ? A fost impus de la Bucuresti, nu ? Ca ei poarta vina pentru tot ce nu merge in orasul asa, nu ? Pana va (re)ganditi voi la planul de management o sa va dau niste idei despre cum poate sa mearga bine transportul public. Poate le copiati. Macar de atat sa fiti in stare. Intr-un articol viitor, ca asta e deja prea lung.