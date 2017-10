Grevă la Ambulanţă. Angajaţii vor să le fie schimbate hârburile cu care preiau pacienţii

3

Ce atata zarva?

Atat statul cat si populatia sunt asmutite impotriva acestor oameni. Probabil romanii nu au nevoie de ei, Arafat a facut o greseala monumentala ca a infiintat in serviciu de care Romania s-at putea lipsi. Mai bine sa se desfiinteze,avem prea multi de care sa ne legam,vrem sa nu mai fie decat liniste! Liniste de mormant,ca in Miorita. Ia sa se care in strainatate toti cei de la urgente,ce naiba?! Avem Gogle,avem destepti ,suntem in popor unit si nu vrem sa dam bani pe astia care invata carte in loc de manele si fotbal ,cic sa fie ei salvatori... Noi ne salvam singuri,suntem destepti,pai nu ?