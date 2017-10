Grevă japoneză în farmacii

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănă-tate (CNAS) au remis, vineri, un comunicat de presă, în care susțin că mai multe farmacii sunt pe cale să sisteze eliberarea de medicamente compensate și gratuite, „în mod nejustificat”. „CNAS a aflat cu surprindere că farmacii din mai multe județe ale țării au sistat sau sunt în curs de a sista eliberarea de medicamente compensate și gratuite, sub motiv că au ajuns la limita fondurilor prevăzute în contractele încheiate cu casele județele de asigurări de sănătate pentru acest an. CNAS consideră nejustificată această acțiune (…) și avertizează farmaciile care refuză să elibereze medicamente compensate și gratuite că poartă întreaga răspundere pentru consecințele pe care le va avea acțiunea asupra stării bolnavilor, într-o perioadă de vârf a afecțiunilor sezoniere, dar și în plină epidemie de gripă porcină”, se arată în comunicatul CNAS. Acuzațiile sunt respinse de liderul Colegiului Farmaciștilor din Constanța, Vasile Rizea, că, deși în Constanța încă nu s-a ajuns în situația de a fi refuzate rețetele compensate sau gratuite, se va întâmpla foarte curând, întrucât furnizorii au început să refuze să mai livreze produsele farmaceutice. „Nu încercăm să sistăm eliberarea de medicamente compensate sau gratuite, dar dacă furnizorii nu ni le mai aduc, de unde să le dăm? Nu am mai primit bani de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța din luna iunie și nu vom primi până în februarie. Există creditele de angajament, prin care se iau bani din bugetul din 2010, dar au termen de plată de 180 de zile, care a fost deja depășit. Sunt farmacii care au fost date în judecată, două au dat faliment”, a descris situația Vasile Rizea. De asemenea, Marinel Ciobanu, director adjunct al CJAS Constanța a arătat că, deși creditele de angajamente sunt suficiente până la sfârșitul anului, decontarea facturilor se va face după 1 ianuarie 2010. Având în vedere situația creată, farmaciști sunt hotărâți să ia măsuri pentru a sensibiliza autoritățile. Colegiul Farmaciștilor a decis organizarea unei greve japoneze, la nivel național, în zilele de 24 și 25 noiembrie. „Farmaciștii vor lucra, dar vor purta banderole negre și vor afișa, la intrarea în unități, lunile de când nu au mai primit banii de la CJAS”, a afirmat Vasile Rizea. El a subliniat că lipsa medicamentelor îi va afecta cel mai mult pe bolnavii cronici, care au nevoie lunar de preparate farmaceutice pentru a putea supraviețui.