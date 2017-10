GREVĂ în ÎNVĂŢĂMÂNT! Profesorii ameninţă că boicotează bacalaureatul

3

Guvernul incompetent, când se apropie mișcarea sindicală de membrii guvernului, guvernul demisionează și după ce apele se liniștesc, guvernul nu mai demisionează, asta-i tacită perfidă, ca să nu spun altcumva! Ăștia ca ceilalți din urmă, de 30 de ani, așa au dus poporul cu minciuna și ei prin spatele nostru și-au văzut nestingheriți de îmbogățire și înavuțire, ajungând să fie bogați, atât de bogați, că nu le mai încape carnea în piele! Călin Popescu Anton Tăriceanu, s-a exprimat în felul următor : profesorii au vacanță 4 luni pe an și că mai cer și sporul pentru activitate grea, profesorul la clasă are pe " cap " multe probleme : verificarea cunoștințelor elevilor, predarea noilor cunoștințelor trebuie să fie atent la ce fac copii în timp ce scrie la tablă, să predea cu multă daruire și să se " coboare " la nivelul de înțelegere a fiecărui elev, folosește materiale didactice la care muncește multe ore acasă, acasă : corectează teancuri de lucrări de control și teze, face planificarea anuală și semestrială a materiei de predat, schițe plan de lecție, tabele și câtâââte și mai câte alte hârțoage, așa că munca unui profesor, nu se rezuma doar la cele câteva ore petrecute la școală, în spatele celor câteva ore de la școală, munca se continuă acasă, pe când un funcționar public, lucrează 8 ore la serviciu, dar când a ajuns acasă pune capăt activității de la serviciu, poate vorbi despre profesori doar cine nu are acasă un profesor, dar dacă în familia respectivă ambii soți sunt profesori și mai au și copii, părinți bătrâni bolnavi, cine mai face treabă în gospodărie, este ușor să vorbească cel care nu se confruntă cu astfel de situații și astfel de situații nu-s puține, sunt chiar foarte, foarte multe ?! Domnule Călin Popescu Anton Tăriceanu, este nevoie ca să vă cereți scuze și chiar iertare în fața profesorilor!