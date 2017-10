Greva generală paralizează, astăzi, sectorul bugetar constănţean

Greva generală paralizează, astăzi, sectorul bugetar constănțean

Cadrele medicale din spitalele constănțene vor interna doar urgențele, profesorii nu vor susține nicio lecție, iar ghișeele primăriilor și altor instituții, printre care Trezoreria, Finanțele Publice și Inspectoratul Teritorial de Muncă, vor fi închise publicului. Sindicaliștii din întreg sistemul bugetar sunt nemulțumiți de politica socială a guvernanților, care are drept consecință, după cum au atras atenția liderii de sindicat, scăderea veniturilor salariale și disponibilizări masive în 2010. Formațiunile sindicale din toate domeniile (administrație publică, ordine publică, penitenciare, sănătate, învățământ etc) s-au reunit în Alianța Bugetarilor și au pus la cale un amplu calendar de proteste. Pentru astăzi, bugetarii au planificat o grevă generală. Vasile Ma-rica, președintele Alianței Naționale a Bugetarilor SED LEX, susține chiar că acțiunea este „cea mai mare grevă generală din istoria României moderne”, la care participă peste 800.000 de sindicaliști, din cei aproximativ 1,4 milioane de bugetari din țara noastră. Ghișee închise și funcționari publici în pichet Greva generală va paraliza, pentru o zi, și activitatea mai multor instituții constănțene. Claudiu Anghel, liderul filialei constănțene a SED LEX ne-a declarat că și-au anunțat participarea la grevă aproximativ 1.500 de funcționari publici din județul nostru, reprezentând peste 90% din totalul membrilor. Potrivit sindicalistului, astăzi, vor fi în grevă angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției de Muncă, Administrației Finanțelor Publice, Trezoreriei, Direcției de Statistică, Direcției Vamale, Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură și a aproximativ 40 de primării din județul nostru. „Astăzi nu se va lucra în instituțiile menționate, ghișeele vor fi închise, nu va fi program cu publicul”, a subliniat Claudiu Anghel. Mai mult, Ion Caraignat, liderul Cartel Alfa Constanța, a afirmat că funcționarii publici din 67 de primării constănțene vor picheta, în cursul zilei de astăzi, sediul Prefecturii, între orele 11,00 și 13,00. Sanitarii asigură doar urgențele Cadrele medicale membre ale Federației „Sanitas” și-au anunțat, de asemenea, participarea la grevă, dar activitatea nu va fi sistată în întregime, pentru a nu avea de suferit pacienții. Nicu Manea, liderul filialei constănțene a „Sanitas”, a afirmat că activitatea medicală va fi asigurată de o treime din angajați, pentru intervenția în cazurile urgente. „Peste 80% din membri au semnat că vor participa la grevă, dar este posibil să fie mai puțini, pentru că s-ar putea să pice de tură și să trebuiască să muncească, mai ales în cazul unităților unde organigrama este incompletă”, a arătat Nicu Manea. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, greviștii se vor strânge în holul principal, care dă spre birourilor conducerii. „Subiectul zilei” la profesori: greva La intrările în școlile constănțene vor fi lipite afișe pe care va fi scris anunțul „Grevă generală de o zi în întreg sectorul bugetar”. Potrivit lui Mihai Contanu, vicepreședintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, până vineri după-amiază, semnaseră petiția de aderare la mișcarea sindicală peste 70% dintre membri. Profesorii vor merge la școală, dar nu vor ține orele, ci vor trece în condică, la rubrica „Subiectul zilei”, „grevă generală”. Trebuie menționat că profesorii nu le pot cere elevilor să nu vină la școală, căci este împotriva legii, dar le pot face această cerere sub forma unei „recomandări”. Polițiștii poartă banderole albe Sunt însă și instituții ai căror angajați își vor desfășura activitatea în mod normal. Corina Cușa, purtător de cuvânt Prefectura Constanța, ne-a declarat că funcționarii publici din cadrul instituției amintite își vor desfășura programul de lucru obișnuit. De asemenea, polițiștii își vor desfășura activitatea în mod normal, dar vor marca susținerea pentru mișcarea de protest prin purtarea unei banderole albe. George Caraivan, liderul filialei constănțene a Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a afirmat că polițiștii vor participa, în schimb, la mitingul care se va desfășura, pe 7 octombrie, în București. Pe de altă parte, angajații Consiliului Județean Constanța nu erau deciși, ieri, dacă se vor alătura mișcării sindicale. „Nu știu ce se va întâmpla, noi mergem la muncă și vom vedea ce vom face”, ne-a spus Cristian Moldovanu, purtătorul de cuvânt al CJC. Situația era similară și la Garda de Mediu Constanța, liderul de sindicat Valeriu Gherasim declarându-ne că deși și-au dat acordul pentru participarea la grevă, vor merge, probabil, pe teren. De asemenea, membrii Sindicatului Funcționarilor Publici din Finanțele Publice „Publisind” își vor desfășura programul obișnuit. „Facem parte din Alianța Bugetarilor, dar nu pichetăm, pentru că mai mulți colegi nu și-au dat acordul”, a arătat Marian Emilian, liderul de sindicat. Prin greva de astăzi, dar și prin mitingul de miercuri, din Capitală, sindicaliștii revendică renegocierea, în regim de urgență, a Legii unitare privind salarizarea, stoparea disponibilizărilor din sectorul bugetar, renunțarea la acordarea concediului fără plată forțat.