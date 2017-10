Greu de pensionat! Cât trebuie să aşteptaţi ca să deveniţi pensionari cu acte în regulă

Greu de pensionat! Cât trebuie să așteptați ca să deveniți pensionari cu acte în regulă

Pensionarea este un prag în viață pe care mulți ne dorim să îl atingem. Atunci când se apropie, însă, trebuie să fim pregătiți atât din punct de vedere psihic, cât și material.Pensia în ziua de azi este o piatră de moară, greu de dus pentru mulți dintre noi. Veniturile se reduc drastic și traiul se schimbă automat. Puțini pot spune că o duc mai bine. În realitate, cei care nu au bani puși deoparte, pentru zile negre, se trezesc chiar că nu se pot descurca. Mai ales că, din ziua în care încetează activitatea, adică atunci când împlinesc vârsta de pensionare, și până începe să vină pensia poate să treacă chiar și câteva luni, timp în care nu au niciun venit.Conform legilor în vigoare, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate.„Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, se depune începând cu data îndeplinirii acestor condiții”, explică purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța, Kristina Mutiș.Cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare. Decizia de pensionare poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.45 de zile lucrătoare, nu calendaristice Mulți pensionari se plâng că durează luni de zile de la depunerea dosarului și până când primesc decizia de pensionare și apoi, banii. „Mi-am încetat activitatea pe 20 decembrie 2014. Am depus dosarul și nici până în ziua de astăzi nu am primit nimic de la Casa de Pensii. Stau și aștept poștărița, poate-poate o avea vreun plic și pentru mine. De-abia ne-am descurcat în lunile acestea. Soțul meu este pensionar de doi ani, dar are probleme cu sănătatea și o mare parte a pensiei sale se duce pe medicamente și pe medici. Sperăm ca, atunci când va veni și pensia mea, să ne descurcăm. Până acum nu a fost nevoie să ne împrumutăm. Am făcut economie și ne-am întins cât am putut. Dar poate luna asta primesc și eu pensia”, ne-a povestit Ioana S., din Constanța.Reprezentanții Casei de Pensii spun că singurele întârzieri în emiterea deciziei pot apărea tot din cauza dosarului incomplet sau a foștilor angajatori ai persoanei care se pensionează.„Termenul legal pentru emiterea deciziei de pensionare este de 45 de zile lucrătoare, de la depunerea dosarului. Multă lume confundă termenul și crede că este vorba despre zile calendaristice. Însă, este vorba despre mai mult de două luni. Pot apărea însă întârzieri în cazurile în care este necesară corespondență cu beneficiarul, pentru a completa dosarul. Se întâmplă ca unele adeverințe să nu fie corecte, ca angajatorul să nu fi depus declarațiile CAS sau să existe neconcordanțe între ce a depus și realitate. Apoi, pensia vine în luna următoare emiterii deciziei de pensionare”, a precizat Kristina Mutiș.