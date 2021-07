Grecia va deschide un Consulat onorific la Constanța

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a primit joi, 15 iulie, vizita Excelenței-Sale Sofia Grammata, șefa misiunii diplomatice a Greciei în România. Ambasadorul a fost însoțit de către secretarul I în cadrul Oficiului pentru relații economice și comerciale al Ambasadei, Andy Liakopoulou.Excelența-Sa Sofia Grammata a subliniat că principala sarcină a misiunii diplomatice a Greciei în România o reprezintă consolidarea relațiilor bilaterale româno-elene în domeniul economic și că, din această perspectivă, vizita la Constanța are o relevanță deosebită din perspectiva necesității dezvoltării relațiilor economice și comerciale ale orașului Constanța cu municipalități din Grecia și a consolidării investițiilor grecești în municipiu.În acest context, ambasadorul Sofia Grammata a anunțat că, în următoarele luni, va fi deschis la Constanța un consulat onorific al Greciei.În momentul de față, potrivit datelor statistice, există aproximativ 90 de firme, companii și societăți grecești înregistrate la Constanța, în numeroase domenii, precum industria ospitalității (hoteluri, restaurante etc), construcții și reparații de nave, imobiliare etc., iar interesul firmelor grecești pentru Constanța este în creștere.Primarul Vergil Chițac a salutat creșterea interesului firmelor și companiilor grecești pentru municipiul Constanța și a transmis întreaga disponibilitate a Primăriei municipiului pentru atragerea de investiții din Grecia. Acesta a subliniat că proiectul municipalității de creare a unui incubator de afaceri competitiv va stimula cooperarea economică a municipiului cu firme și companii românești și străine interesate în derularea unor proiecte de investiții în municipiu