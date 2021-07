Grecia se aşteaptă să aibă mai mulţi turişti români anul acesta

Ministrul elen al Turismului, Haris Theoharis, a declarat, că se aşteaptă ca numărul de turişti români care vor vizita Grecia în acest an să fie net superior celui din 2020 şi că îşi doreşte ca fiecare dintre aceştia se vor întoarce acasă în siguranţă, în contextul pandemiei de COVID-19."România se va situa mult mai bine anul acesta în clasamentul turiştilor străini faţă de alte ţări. Cu siguranţă situaţia va fi mai bună decât anul trecut. Dar ceea ce este important anul acesta nu sunt cifrele. Nu facem asta, nu am redeschis turismul pentru a avea un beneficiu economic, noi credem că singura modalitate de a ne întoarce la normalitate este, de asemenea, prin intermediul turismului. Prin multe alte căi diferite, dar şi prin intermediul turismului. Pentru că toţi am trecut printr-o perioadă foarte stresantă, dificilă şi turismul ne poate oferi din nou acest echilibru în viaţa noastră. Acest tip de servicii pe care simţim că trebuie să le oferim restului lumii vrem să îl dăm la un nivel calitativ şi de siguranţă, aşa cum se cere. Aşadar, vrem să ne asigurăm că fiecare turist român care vine în Grecia se întoarce acasă în siguranţă şi acesta este cel mai important lucru pentru noi", a declarat Theoharis în Corfu, citează Agerpres.Întrebat ce aşteptări are ţara sa în privinţa turiştilor români care îşi vor petrece vacanţele în Grecia în această vară, Theoharis a spus: "Nu vreau să dau cifre pentru numărul total de turişti, cu atât mai puţin pentru cei care vin dintr-o anumită ţară. Dar, aşa cum am spus, cred că românii vor reprezenta o cotă de piaţă din ce în ce mai mare, pentru că numărul lor este în creştere". El a precizat că România este una dintre cele mai importante ţări balcanice pentru sectorul turistic grecesc şi că se observă o creştere a numărului de vizitatori români care preferă călătoriile cu avionul.