Gravidele ar putea primi îmbrăcăminte și produse de îngrijire pentru nou-născuți. Iată în ce condiţii

PROIECT:

Gravidele ar putea primi îmbrăcăminte și produse de îngrijire pentru nou-născuți. Iată în ce condiții

Ştire online publicată Luni, 23 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

“Prezenta legislație are că obiect de reglementare stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale prin condiționarea acordării gratuite, pentru fiecare nou-născut viu, a unui sprijin material care constă în produse de îmbrăcăminte și îngrijire la nivelul indicatorului social de referință”, se arată în proiectul legislativ depus de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru și semnat de mai mulți parlamentari PSD.Valoarea ajutorului va fi stabilită prin hotărâre de Guvern și se va actualiza în fiecare an, în funcție de rata inflației. Legea intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, stabilește normele metodologice de aplicare.Potrivit inițiatorilor, motivația introducerii unei astfel de măsuri de prevenție este legată de datele negative privind monitorizarea sarcinii. Aceștia precintă indicatori precum mortalitatea maternă, avorturi spontane, prematuritate, malformații congenitale și mortalitatea infantilă.Statistică: O gravidă din trei se prezintă la consultațiile prenatale în perioadă sarciniiStatisticile arată că doar o gravidă din trei se prezintă la consultațiile prenatale în perioadă sarcinii.Conform expunerii de motive, o femeie din 2.600 moare în timpul sarcinii. În timp ce rata europeană este de un deces la 8.900 de sarcini, mortalitatea infantilă în primele zile de la naștere este similară celei din Tongo sau Samoa.România se află pe ultimul loc, în Europa, la mortalitate infantilă, cu un procent de 9,80, dublu față de media europeană. Tot în România, un copil mai mic de 1 an moarte la fiecare 5 ore. În fiecare an se nasc 20.000 de prematuri, iar rata prematurității a ajuns la 9%.Deputatul PSD a indentificat și sursele de finanțare pentru un asemenea proiect, scrie libertatea.ro