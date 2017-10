Graurii morţi, găsiţi în zona Far, erau beţi!

Graurii morți, găsiți în zona Far, erau beți!

Misterul morții celor 30 de grauri găsiți, sâmbătă dimineață, în grădinița din spatele unui bloc de pe Bulevardul 1 Mai, din zona Far, a fost elucidat. Specialiștii Direcției Sanitar-Veterinare Constanța au efectuat toate analizele, iar concluzia este surprinzătoare: păsările au murit de bete ce erau! „În urma analizelor de laborator s-a stabilit că păsările au murit în urma intoxicației elitice, în stomacul lor găsindu-se borhot de struguri”, a afirmat dr. Romeu Lazăr, directorul DSV Constanța. Cel mai probabil, cred medicii, dar și locuitorii din zona Far, graurii s-au „înfruptat” din borhotul folosit ca îngrășământ, care le-a fost fatal. „Poate aceasta este o explicație și pentru păsările care au murit și în restul statelor. Poate și acelea au mâncat din resturile rămase de la fabricarea alcoolului, folosite ca îngrășământ”, ne-a spus Laurențiu Negrescu, localnicul care a găsit păsările. Alte păsări moarte au fost găsite, ieri, în Parcul Tăbăcărie. Zeadin Murat, președintele Asociației Protecția Animalelor, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Sunt foarte multe păsări, ciori și porumbei. Am dus o pasăre la DSV, pentru analize, pentru a stabili cauza morții”.