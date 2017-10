Gradul de ocupare pe litoral este de 100%

Sâmbătă, 04 August 2012

Gradul de ocupare pe litoral este în week-end de 100%, iar pe parcursul celorlalte zile ale săptămânii de 98%, conform cifrelor înaintate de hotelierii din cadrul Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTR)."Succesul din acest an al litoralului românesc îl depășește chiar și pe cel din 2008, când România încă nu cunoștea criza, iar puterea de cumpărare a populației era mult mai mare. Revenirea turiștilor români pe litoralul autohton se datorează eforturilor făcute de hotelieri și de turoperatori de a oferi condiții mai bune și de a menține prețurile la niveluri comparabile cu cele ale concurenței străine. În plus, a început să funcționeze și în România un all inclusive de calitate care este foarte căutat de familii", se arată într-un comunicat transmis de FPTR.Potrivit sursei citate, litoralul românesc a convins pentru că plajele sunt curate, serviciile s-au îmbunătățit, iar evenimentele mondene și cele care încurajează turismul de distracție sunt și ele o atracție pentru turiști.Federația consideră că trebuie gândit un program special de oferte pentru luna septembrie pentru a prelungi sezonul și menține gradul de ocupare al litoralului și la începutul toamnei, profitând de vremea bună care se anunță.