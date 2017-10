Gospodinele renunţă la conservele de iarnă

1

suspect

`cum au crescut preturile brusc, dupa campania TV de popularizare a secetei...mergeti pe la agricultori si vedeti cu cit li se cumpara legumele... Nu cumva de 'seceta' profita doar negustorii? (Anii trecuti, agricultorii se plingeau ca li se iau cartrofii prea ieftin si stau cu ei in beci toata iarna, fara desfacere; acum sa-i fi apucat dragostea de legumele nationale pe angrosisti?) De ce nu verificati nitel? Ca si ajutorul dat de guvern fermelor: 100 lei/ ha. Ce sa faca un taran care are 0,5-2,5 ha (in medie) cu banii astia? dar un mosier sau un arendas, cu mii de hectare... Nostim, nu? PSD e partidul saracilor? Sapati, dragi jurnalisti, sapati! Dati fondul problemelor pe fata! Mai ales ca seceta a cuprins doar 40% din suprafetele agricole... si gradinile sunt irigate din start, caci ele nu pot face nimic fara apa proprie. Chiar si in anii ploiosi... Dar, sigur, in ultima instanta, nu mai cumparam de la piata nimic sau minimum. Oricum, tinerele generatii nu stiu sa faca conserve sau dulceturi. Si nici bani care sa le prisoseasca nu au...Conservele de iarna se fac doar de cei care au ceva bani in plus acum. Caci la iarna, vor plati gigacaloria. Nu vor mai avea bani de muraturi, varza murata (care va ajunge la 7 lei/kg cu multa apa) zarzavaturi si alte delicatese...