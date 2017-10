Gospodării şi culturi agricole sub ape, după o ploaie torenţială de o oră (galerie foto)

Gospodării și culturi agricole sub ape, după o ploaie torențială de o oră (galerie foto)

Aproximativ o oră de ploaie torențială a fost suficientă pentru a inunda, vineri, străzile, câteva gospodării, subsolurile blocurilor din municipiul Constanța și pentru a distruge zeci de hectare de culturi agricole din județ. Codul galben a fost instituit, vineri dimineață, la ora 8.55, potrivit reprezentanților Inspecto-ratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, iar în urma unei ruperi de nori au căzut precipitații de 25 - 35 de litri pe metrul pătrat în municipiul Constanța, localitățile Ovidiu, Lumina, Tortomanu, Mircea Vodă, Medgidia, Cobadin, Murfatlar și Ciocârlia. Subsoluri de bloc inundate și trafic îngreunat la Constanța Municipiul Constanța a fost cel mai afectat. În doar câteva minute, șuvoaiele de apă au acoperit străzile, îngreunând traficul în zonele Dacia, pe Bd. Ferdinand, I. C. Brătianu, Aurel Vlaicu, Mamaia. Potrivit insp. Ciprian Sobaru, șeful Biroului Poliției Rutiere Constanța, din cauza ploii nu au mai funcționat semafoarele la Dacia, Trocadero, Pod Butelii, pe Bd. Aurel Vlaicu și au fost blocaje în trafic la Delfinariu, pe Șos. Mangaliei și la intersecțiile arterelor Ferdinand cu I. G. Duca, I. C. Brătianu cu Parâng, în apropierea Gării etc. „S-a circulat, în toate aceste zone, dar cu dificultate”, ne-a spus insp. Ciprian Sobaru. De asemenea, a fost afectată și circulația mijloacelor de transport în comun, care nu au mai putut ajunge în zonele perife-rice ale municipiului, din cauza apei acumulate pe carosabil. Alarmați de apa care refula din sistemul de canalizare, constănțenii au cerut sprijinul pompierilor de la ISU Dobrogea și angajaților SC RAJA SA Constanța. Spre disperarea localnicilor, au fost inundate subsolurile blocurilor, fiind primite sesizări în acest sens de pe Bd. Ferdinand, din CET, Medeea, Km 4-5 și Km 5. „Până la ora 11.00, am primit 25 de apeluri de la oameni, speriați că refulează apa din canalizare. Trei autospeciale ale ISU au acționat pentru scoaterea apei din subsoluri și curțile oamenilor”, ne-a declarat Paula Anghel, purtător de cuvânt ISU Dobrogea. „În 15 minute, am crezut că pică cerul pe noi” După trecerea ploii, echipaje de pompieri puteau fi văzute pe fiecare stradă din Km 5. Pe strada Murgului, un echipaj scotea apa dintr-o curte situată în imediata vecinătate a Secției 5 Poliție, în vreme ce pe strada Theodor Speranția, alți pompieri se stră-duiau să evacueze apa dintr-o gospodărie, înainte de a pătrunde și în locuință. „În 15 minute, am crezut că pică cerul pe noi. Grădina a ajuns sub apă și totul a început să băltească prin curte. Abia am renovat”, ne-a spus cu tristețe Oana Jana Maria, locatara de pe str. Theodor Speranția, nr. 25, adăugând că așa se întâmplă în fiecare an. „În 2004, casa unui vecin s-a dărâmat. Apa vine de sub blocurile de lângă noi. Ne-am adresat și Primăriei Constanța, dar ne-au răspuns să-i dăm în judecată pe cei de la bloc. Am ridicat noi un dig între grădină și casă, dar nu a avut niciun efect”, a afirmat femeia, în vreme ce pășea, încet, prin apa care îi ajungea până sub genunchi. Între timp, pompierii cereau ajutorul colegilor de la sediu pentru a le trimite o motopompă, căci furtunul autospecialei nu făcea față. RAJA, neputincioasă în fața ploilor Cantitățile mari de precipitații, care au căzut vineri în municipiul Constanța, au transformat canalizările în fântâni arteziene. Cele mai multe sesizări au fost primite din cartierul Coiciu, unde sistemul de canalizare nu face față, au arătat reprezentanții RAJA. Potrivit Irinei Oprea, purtător de cuvânt al RAJA, în ultimele două săptămâni, echipele RAJA au intervenit pentru curățarea canalizărilor, fiind găsite numeroase obiecte din plastic. Cu toate acestea, canalizările subdimensio-nate nu au făcut față. „În intervalul orar 09,00 -11,15, la dispeceratul societății RAJA au fost înregistrate 37 de reclamații provenite de la abonații din Coiciu, Poarta 6 - zona blocuri ANL, Aurel Vlaicu - cantina ICH, zona Dacia, Soveja - intersecția cu Portiței, Km 4-5 - strada Amurgului, I.C. Brătianu - zona Intim, Școala nr. 8, strada București, B-dul Ferdinand - intersecția cu Mihai Viteazu”, a declarat Irina Oprea. Reprezentantul RAJA a admis că rețeaua de canalizare are „posibilități limitate de preluare în condiții optime a apelor pluviale în cantități normale, care depășesc cu mult mediile normale de precipitații”. Cât privește o redimensionare a sistemului, aceasta presupune costuri ridicate, iar purtătorul de cuvânt al regiei spune că nu se poate preciza cu exactitate pentru ce cantitate să fie regândită rețeaua. RAJA a întocmit un plan de măsuri pentru asigurarea inter-vențiilor operative în această perioadă. În vederea asigurării funcționării la parametri optimi și în condiții de siguranță a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și a celor de canalizare, în toate localitățile în care societatea își desfășoară activitatea, la nivelul RAJA au fost constituite echipe specializate de intervenție cu toate utilajele necesare, iar numărul personalului a fost dublat. „Facem un apel către toți abonații care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pentru remedierea acestor situații într-un timp cât mai scurt, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societății, la numărul de telefon 0241-664.444\\\", a completat Irina Oprea. Potrivit informațiilor furnizate de Johanna Scântee, purtător de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea, la nivelul județului Constanța nu au fost semnalate avarii la rețeaua de electricitate. Pentru că meteorologii au emis cod galben pentru acest week-end, abonații Enel sunt sfătuiți să apeleze dispeceratul instituției la numărul de telefon gratuit 929 pentru a semnala eventualele probleme. La Murfatlar, grindina a distrus culturile de grâu Urmările ploii torențiale nu s-au resimțit atât de puternic în județul Constanța. Localitățile unde au fost semnalate probleme sunt Murfatlar, Lumina și Mircea Vodă, unde grindina a distrus o parte din culturi. „Ploaia a culcat la pământ aproape 15% din culturi, adică aproximativ 100 hectare cu grâu, aflate la marginea localității, spre Siminoc. În oraș, în schimb, nu au fost probleme”, ne-a spus George Cojocaru, edilul din Murfatlar. Grindina a afectat și 10 hectare de izlaz din Mircea Vodă, dar primarul Dumitru Dediu ne-a spus că pagubele vor fi calculate abia după ce va trece și week-end-ul. Totodată, primarul ne-a spus, asemenea celorlalți edili, că va lua măsurile care se impun în funcție de necesități: intervenția cu tractoare, excavator sau motopompă. În comuna Lumina, o gospodărie a fost inundată, dar comitetul local de urgență a intervenit cu o motopompă, pentru scoaterea apei. Cod galben de ploi și furtuni pentru week-end Meteorologii au emis avertizare de cod galben de ploi și furtuni în aproape toată țara, inclusiv județul Constanța. Avertizarea este valabilă de sâmbătă, ora 12,00 și până duminică, ora 21,00. În acest interval, gradul de instabilitate atmosferică din Constanța va fi accentuat și se va caracteriza prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce vor avea și aspect de vijelie și, izolat, căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 25 - 30 de litri pe metrul pătrat și, izolat, 50 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade Celsiul la Mangalia și 29 de grade Celsius la Corugea și Adamclisi. La Constanța, temperaturile se vor încadra între 21 de grade Celsius minim și 27 de grade Celsius maxim.