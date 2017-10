Goana după carne stricată. Toate hipermarketurile din Constanţa, verificate la sânge

Goana după carne stricată. Toate hipermarketurile din Constanța, verificate la sânge

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urma scandalului cărnii stricate, aduse în România din Uniunea Europeană, și vândută în supermarketuri, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a declanșat o amplă acțiune de control a tuturor marilor magazine. Deși tardivă această măsură, ea ar trebui să-i sperie pe agenții economici să ne mai vândă toate mizeriile.Toate supermarketurile și hipermarketurile din Constanța au fost luate la verificat în cursul zilei de ieri de comisarii Protecție Consuma-torilor, la comanda ANPC. S-au căutat produse care ar putea proveni din loturile de carne alterată și cu data durabilității minimale depășită. „Am primit o adresă de la ANPC și am declanșat controale în toate magazinele mari. Se verifică pro-dusele de carne congelată, carne refrigerată, de porc, pasăre, vită și macrou congelat. În zilele următoare vom face un raport cu rezultatele verificărilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Nicolae Timoașcă.Potrivit reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare Constanța, până în prezent nu au fost identificate situații grave. „Noi suntem prezenți continuu în supermarketurile cu carmangerii. Colegii monitorizează în permanență, prin medicii veterinari, care verifică, periodic, după un program național bine stabilit toate carmangeriile din supermarketuri. Nu au fost identificate elemente de risc în acest sens”, a precizat Corina Ivanciu, purtătorul de cuvânt al Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța.Cazul legat de „mafia cărnii” a fost inițiat de SRI la începutul anului 2013, fiind vorba despre o rețea de crimă organizată transfrontalieră, specializată în fraudă fiscală de mare amploare. Carnea expirată era achiziționată din Olanda, Marea Britanie și Germania, la preț de nimic și repusă în comercializare în România. Carnea era reetichetată și i se prelungea valabilitatea. În plus, carnea expirată era procesată în abatoare și vândută sub formă de carne tocată ori era trimisă firmelor de catering. „Atrag atenția comercianților că aceste controale vor continua și în zilele următoare, iar cei care nu respectă legea vor fi aspru sancționați. ANPC este interesat de respectarea drepturilor consumatorilor, de a nu pune în niciun fel în pericol sănătatea consumatorilor”, a spus Marius Alexandru Dunca, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.