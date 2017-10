Ginecologii, chemaţi la spovedanie

Ginecologii, chemați la spovedanie

De Ziua Copilului, Asociația Pro Vita – pentru născuți și nenăscuți, filiala Constanța, atrage atenția cu privire la amploarea pe care fenomenul avorturilor a luat-o în țara noastră. „La fel ca anul trecut, noi vrem să tragem și acum un semnal de alarmă, de Ziua Copilului. Am pregătit o scrisoare care se adresează medicilor ginecologi și pe care deja am trimis-o prin curierat fiecărui medic”, ne-a declarat preotul Florin Carabuz, președintele Pro – Vita. Epistola are drept scop sensibilizarea medicilor, în vederea reducerii numărului de avorturi provocate la cerere. „Este momentul ca și dumneavoastră să dați o mână de ajutor la îndreptarea lucrurilor din România. Poziția dumneavoastră de medic, mai ales de medic ginecolog, are o mare însemnătate pentru informarea celorlalți, în legătură cu avortul. Dar cel mai important lucru pe care îl puteți face este să mărturisiți public și să nu mai faceți avorturi“, se arată, printre altele, în scrisoare.