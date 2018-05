Ghetoul de pe Munţii Tatra se mută la "Henri Coandă"?

"Primarul ne-a promis că ne dă apartamente în blocurile noi!"

Ghetoul de pe Munții Tatra se mută la "Henri Coandă"?

După mai bine de 15 ani, locuințele improvizate, mizeria, gălăgia și scandalurile de pe strada Munții Tatra ar putea lua sfârșit. Autoritățile locale le-au pus gând rău celor care locuiesc în bordeiele din cartoane sau materiale de construcții adunate de prin cartier, le-au dat termen să dezafecteze coșmeliile ilegale și să plece de acolo în cel mai scurt timp. Însă, în timp ce unii constănțeni răsuflă ușurați că scapă de vecinii de care se plâng de ani de zile, cei care locuiesc în zona cartierului „Henri Coandă“ se gândesc cu groază că aceștia vor veni peste ei.La mai puțin de 48 de ore după vizita inopinată a echipelor de jandarmi, polițiști locali și angajați ai firmei de salubrizare, când au fost somați să-și dărâme șandramalele, să facă curățenie și să se mute, locuitorii din ghetoul de pe Munții Tatra au deja un plan.„Ne mutăm în «Henri Coandă»”, ne-au spus relaxați, ieri, când le-am făcut o vizită. „Am fost și am vorbit cu primarul și ne-a promis că ne dă apartamente în cartierul nou. Aici ne-au dat 10 zile să eliberăm locul, dar nu avem unde să ne ducem. Stăm pe locul ăsta de 12 ani. Unde să plecăm, cu copiii, sub cerul liber, pe plajă? Am fost la primar și i-am spus că nu avem unde să ne ducem și ne-a zis că o să ne repartizeze în «Henri Coandă» și că până atunci nu o să ni se întâmple nimic dacă mai stăm aici”, ne-a mărturisit o femeie în timp ce arăta spre copilele ce o înconjurau.Alții sunt mai sceptici și spun că nu au încredere până nu se văd acolo.„Am tot făcut cereri, de pe vremea lui Mazăre și au fost respinse. Acum, până nu mă văd la bloc, nu mai cred nimic. Oricum, de aici nu plec”, a zis supărată foc o altă femeie, în timp ce curăța cartofi în fața bordeiului, din care scosese câteva pături udate de ploaia torențială din cursul dimineții. Bătrânii sunt și mai îngrijorați. „Dacă ne ducem în «Henri Coandă», ne pun să plătim gazele, apa. Păi, de unde să plătim, că nu avem serviciu. Aici am o butelie, mai fac rost de lemne, mă descurc, că nu trebuie să plătesc nimic. Măcar dacă ar face o regulă, pentru cei care nu au serviciu, sau măcar să mă lase cu butelia, că oi vedea cum mă descurc cu apa!”, ne-a spus o femeie în vârstă.Din păcate, autoritățile locale confirmă că procesul de mutare a ghetoului este de durată.„Polițiștii locali, în colaborare cu reprezentanți ai Grupării de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța, inspectori ai Serviciului de Igienă Publică și lucrători ai firmei de salubrizare au acționat marți, 8 mai, pe strada Munții Tatra din cartierul constănțean Palas, în scopul salubrizării și menținerii curățeniei zonei, depistării persoanelor care locuiesc în zonă și nu dețin forme legale ori care cresc animale, precum și pentru verificarea legalității construcțiilor. Au fost aplicate 26 de amenzi, în valoare totală de 5.600 lei, pentru creșterea animalelor, executarea de lucrări improvizate, tulburarea ordinii și liniștii publice, nemenținerea unei permanente stări de curățenie de jur împrejurul imobilelor pe care le dețin. De asemenea, s-a dispus desființarea lucrărilor improvizate, nelegal realizate. Noi vom respecta toate etapele legale. Am estimat că procedurile de eliberare a zonei se vor încheia undeva la finele lunii august”, au explicat reprezentanții Poliției Locale Constanța.Tot cam pe atunci se estimează că vor fi finalizate și procedurile de repartizare a apartamentelor în noile blocuri din cartierul „Henri Coandă”.