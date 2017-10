Gheorghe Mărmureanu: "Vrancea nu doarme. Sunt şi eu curios ce vrea să facă"

Gheorghe Mărmureanu: "Vrancea nu doarme. Sunt și eu curios ce vrea să facă"

Ştire online publicată Duminică, 25 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Activitatea seismică este normală, în prezent, în zona Vrancea și nu cred că în perioada imediat următoare vor mai fi cutremure de tipul celui din această noapte, ci mult mai mici, a declarat, sâmbătă, pentru România TV, directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), Gheorghe Mărmureanu."Deocamdată nu este nici o problemă. Este o activitate seismică normală în zona Vrancea. Cutremurele de genul acestora, eu le pot numi nesemnificative pentru probleme mari, însă protecția populației este o problemă. Cutremurele din această clasă, cum au fost cele din ultimele ore, nu generează la rândul lor seisme foarte mari", a precizat directorul INFP.Cutremurul de sâmbătă noaptea a fost apropiat de cel cu magnitudinea 5,5 produs în august 2009 în Marea Neagră și care a fost resimțit la București, dar "cel mai bine ar fi să nu se facă predicții apocaliptice pentru că ceea ce se întâmplă sub pământ rămâne încă o necunoscută", a spus Gheorghe Mărmureanu. Președintele de onoare al INFP a subliniat că seismele nu pot fi prezise."Să nu mai dăm predicții apocaliptice despre cutremur. Nu există predicții de cutremure în lume, știți bine cât de pregătiți sunt japonezii, dar și alte state și... degeaba. Când vine, vine. Sunt expert NATO la Bruxelles. În urmă cu patru ani, am preluat o serie de proiecte de predicții, după Fukushima, cutremurul mare din Japonia, și într-o discuție cu conducerea NATO am venit cu lămuriri. Îmi amintesc despre un articol publicat în «Nature», în care se spune clar: cutremurele nu pot fi prezise. Deci, ceea ce se întâmplă de fiecare dată când oamenii își dau cu părerea sunt motive de a induce panica. Nu putem discuta despre predicții în cazul seismelor, pentru că de fapt nimeni în lume nu a făcut o predicție corectă", a spus profesorul Gheorghe Mărmureanu.Profesorul Gheorghe Mărmureanu susține că în perioada imediat următoare nu se vor mai produce cutremure precum cel din noaptea de vineri spre sâmbătă, iar până la un cutremur mare 'mai e un timp'.'Vrancea asta nu doarme, văd că își caută de treburile ei. Sunt și eu curios ce vrea să facă. Asta este viața...Deocamdată eu sunt absolut optimist și nu cred că vor mai fi în perioada imediat următoare cutremure de tipul celui de azi-noapte, ci mult mai mici. Nu sunt Dumnezeu ca să spun, dar știu destul de multe pentru că sunt omul care a făcut partea seismică la Casa Poporului (Palatul Parlamentului n.r.), la Cernavodă, etc. Cutremurele mari nu au loc în fiecare zi, au loc la o anumită distanță în timp. Deocamdată mai e un timp până la un cutremur mare', a explicat Mărmureanu.