De la "omul nou" la "capsunar", sau INVOLUTIA fostilor Romani

Motto: "Rromarlanul-caine rabiat pe fond subuman-cleptomaniac, nu te iarta pana nu devii ca el"(proverb romanesc) --- Socialismul a vrut sa faca din Roman, un om nou. KkpIUDAlismul jewnglishtanez a facut din Roman, Rromarlanul si capsunarul, dupa cum vad ca'i place si merdialqaedanei sa zgarie pe ecran. --- Dupa August 1991, omenirea este TERORIZATA de morbul jewnglishtanitei megalomaniace. Megalomania, sau grandomania, pe romaneste, este o tara psihopatologica. Iata ce spune un Roman: "De boala grandomaniei suferă de regulă personaje ajunse publice din tot felul de meserii umile care i-au ținut pe titulari departe de viața publică, care-i atrage ca un magnet și în care de regulă își găsesc sfârșitul politic mulți. Grandomania îl transformă pe fricos în curajos și-i conferă puteri nebănuite care îi iau mințile și-l transformă într-o fiară de labele căreia depinde viața multor nefericiți care nu mai au în comun nimic cu fiara care urlă cât o țin bojocii că-i reprezintă…" --- Iata ce guitza si Englezingarii: "Megalomania is a psychopathological disorder characterized by delusional fantasies of power, relevance, or omnipotence, "Megalomania is characterized by an inflated sense of self-esteem and overestimation by persons of their powers and beliefs." Historically it was used as an old name for narcissistic personality disorder prior to the latter's first use by Heinz Kohut in 1968, and is used these days as a non-clinical equivalent. It is not mentioned in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) or the International Statistical Classification of Diseases." --- O RASISTA Nemtoaikk din Rromarlania, Dani Rockhoff, fosta ghid antituristic in coMuism, plekkta in Jewrmania dupa Decembrie'nsangerat, unde guitza despre Romani asa: "Rumanische Zigeuneren", a indraznit chiar sa zgarie o "carte" in care'i INSULTA pe bietii Rumani alungati din Tara lor, de catre 0,15% politicastri si medialqaedani MEGALOMANIACI; fosti criminali, calai si tzutzeri ceausisti deveniti suspusi in antisocietatea GRANDOMANIEI kkpIUDAliste - vezi cele mai notorii cazuri: Iliescu, un pui de Tzigan ce n'a batut un cui in viata lui, si'a'mpuscat tatal in Ziua de Craciun, pentru a deveni imparat; Bashitler, un marinar-alcoolic ce le preda socialism stiintific marinarilor pe nava, le guitza de cinste, in timp ce el facea contrabanda ordinara; Elena Woodry, prostituata ce aspira la titlul de Fuhreresa 'tutulor' Rromarlanilor; Poanta, un Gabor ce s'a ocupat cu SHPARLITUL in Paris, ajuns porKuror si Reichsfuhrer. --- Multi "jurnalisti" din Tampitopole si Kustendge, sunt ofuskkti cand citesc cuvantul "merdialqaedan"(terorist de media). De ce? Care'i diferenta dintre "capsunar" si "merdialqaedan"?! Niciuna. Doua neologisme - primul O INSULTA, al doilea, o realitate nociva! --- Rusine merdialqaedanei ce'i insulta pe bietii oameni si copiii lor ramasi acasa!