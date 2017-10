Ger năprasnic şi astăzi, la Constanţa

Ger năprasnic și astăzi, la Constanța

Chiar dacă am trecut de cea mai geroasă noapte din acest an, temperaturile se mențin deosebit de scăzute la malul mării. Abia spre sfârșitul săptămânii scăpăm de ger și ne mai încălzim puțin și chiar s-ar putea să avem ceva fulguieli.Astăzi, la Constanța, cerul este senin și vântul va sufla moderat, dinspre nord-vest. Maxima termică abia dacă va atinge -7 grade. Noaptea va fi din nou ger năprasnic. Termometrele vor indica minimum -11 grade. Mâine, se încălzește semnificativ. Valorile termice vor fi cuprinse între -4 și 0 grade, însă se vor aduna câțiva nori și este posibil ca, peste noapte, să avem parte de lapoviță și ninsoare. Și sâmbătă vor fi precipitații mixte, dar duminică va fi mai mult însorit, cu maxime de 7 grade Celsius.Și în restul țării, deși valorile termice marchează astăzi o creștere ușoară față de intervalul precedent, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales dimineața și noaptea, în cea mai mare parte a țării.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -12 grade în Transilvania și -1 grad în sud-vestul teritoriului, iar cele minime de la -26, -25 de grade în depresiuni până la -5, -4 grade în Dealurile Vestice. Cerul variabil se va înnora treptat în cursul nopții în majoritatea regiunilor, când va ninge în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania și nordul Moldovei, în timp ce în Banat precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ploaie ce vor favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, în a doua parte a intervalului în zona de munte. În zonele joase de relief, dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură.