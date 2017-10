Ger de crapă pietrele, începând de astăzi şi până vineri, la Constanţa

Ger de crapă pietrele, începând de astăzi și până vineri, la Constanța

Așa cum spune tradiția, Boboteaza aduce la Constanța ger de crapă pietrele. Începând de astăzi și până vineri, 9 ianuarie, vom avea temperaturi foarte mici, atât pe timpul nopții, cât și ziua, cu valori exclusiv negative.Administrația Națională de Meteorologie a emis, în cursul zilei de ieri, o informare privind vreme deosebit de rece, ger și intensificări ale vântului, până la sfârșitul săptămânii. Potrivit meteorologilor, începând de astăzi, de la ora 14,00, și până vineri, 9 ianuarie, la ora 10,00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă, mai ales în cursul nopților și al dimineților, în toată țara.Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -15 grade, iar izolat chiar sub -25 grade.Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade. În cursul zilei de marți (6 ianuarie) și în noaptea de marți spre miercuri (6 spre 7 ianuarie), vântul va avea intensificări în Moldova, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, cu rafale de până la 55 - 65 km pe oră.Astăzi, la Constanța, cerul este parțial înnorat și vântul suflă cu putere, dinspre nord-vest. Maxima termică va atinge doar -2 grade. Peste noapte, însă vor fi -11 grade și mai mult senin. Mâine, va fi chiar mai ger peste zi, cu -7 grade în termometre, iar noaptea vor fi din nou -11 grade. Joi se mai încălzește puțin și vom avea valori cuprinse între -2 și -7 grade și cer mai mult înnorat, iar de vineri este posibil să avem și temperaturi pozitive, până pe la 3 grade. După toate acestea, în week-end, ne așteaptă mult soare și 7 grade Celsius, cu plus.