Generaţii ratate! Nu pot să ia Bacalaureatul, dar nici nu vor să înveţe o meserie

Generații ratate! Nu pot să ia Bacalaureatul, dar nici nu vor să învețe o meserie

Aproape că nu există agent economic de pe litoral care să nu se plângă de faptul că nu are oameni cu care să lucreze și că nu găsește pe cine să angajeze. Tinerii nu par interesați să muncească în turism sau în alimentație publică, nici măcar două, trei luni pe an. Așa că au ajuns să aducă oameni de pe unde au putut sau chiar se gândesc să aducă lucrători din alte state, astfel încât să își poată desfășura activitatea.În tot acest timp, în județul Constanța există o singură clasă de învățământ profesional dual cu profil economic și turism. Adică 28 de elevi sprijiniți să învețe o meserie în turism. Pe lângă aceasta, mai sunt trei clase de învățământ profesional în industrie alimentară și opt clase în turism și alimentație publică. Din toți agenții economici de pe litoral, doar unul singur, Ana Hotels din Eforie, s-a pus la dispoziția Inspectoratului Școlar Județean și a solicitat implicarea în învățământul profesional dual, pentru a școlariza elevi pe care, ulterior, să-i angajeze.„În învățământul profesional dual se pune accentul pe practică, iar agentul economic cu care avem parteneriat asigură stagiile de practică, baza materială, susține financiar pregătirea și oferă o bursă de cel puțin 200 de lei pe lună fiecărui elev care frecventează cursurile acestei clase. Sigur că ar fi necesare mai multe clase în turism și alimentație publică, dar, deocamdată, nu avem solicitări. Agenții economici trebuie să capete încredere în această soluție”, declară inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală.Și agenții economicitrebuie să pună umărulAșa se face că și calitatea serviciilor din turism a avut de suferit în ultimii ani. Și nu puțini sunt cei care se plâng că angajații hotelurilor, restaurantelor, teraselor nu știu să le vorbească, nu știu cum să-i servească și să se asigure că au parte de o vacanță plăcută.„Începând de la comandă și până la încasarea notei, sunt oameni care nu au pregătire, nu sunt învățați să vorbească, să zâmbească turistului, să îi răspundă frumos. Este păcat, pentru că până și la bulgari serviciile sunt mult mai bune. Chiar și cameristele se comportă altfel, sunt serviabile, politicoase și zâmbitoare”, este de părere un constănțean.Iar problema este confirmată și de agenții economici.„E jale dacă își închipuie cineva că putem avea servicii turistice de calitate fără oameni sau cu oameni luați de pe stradă, de la țară. Ne trebuie oameni buni, formați!”, susține Nicolae Bucovală, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.„Este vorba despre mentalitate…“Însă, inspectorul școlar general este de părere că problema este mult mai profundă și ține chiar și de mentalitatea familiilor.„Tinerii noștri trebuie să fie pregătiți ca să își ia viitorul în mâini. O meserie este ceva ce nu le poate lua nimeni, indiferent de parcursul lor ulterior. Și dacă vor, apoi, pot să își finalizeze și studiile liceale și să meargă mai departe în învățământul superior. Noi sperăm să diversificăm oferta, dar problema este și elevul, și familia acestuia. Recent, una din solicitări pentru învățământ profesional dual a fost în industria lemnului. Agentul economic era foarte deschis, oferea foarte multe facilități, dar, din păcate, s-au înscris doar doi elevi”, mai explică Gabriela Bucovală.Practic, familiile sunt încă tentate să-și îndrume copiii către un liceu teoretic, în defavoarea unei școli profesionale care le-ar putea asigura angajarea imediat după finalizarea studiilor. Așa se face că ajung la liceu elevi cu note de 2 și 3 la evaluarea națională și cu medii de admitere mult sub 5.„Încercăm să convingem părinții că un elev cu asemenea rezultate, care e clar că nu poate, va sta patru ani în liceu, îi va fi greu, căci atât poate, după care, ajunge în fața examenului de Bacalaureat, pe care îl pică și sunt patru ani pierduți pentru acel copil. Așa, trei ani de școală profesională se finalizează cu o meserie, iar după școala profesională se poate întoarce în liceu, în clasa a XI-a, poate lua Bacalaureatul și merge la facultate, dacă vrea. Dar are o meserie și se poate descurca”, completează și inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu.