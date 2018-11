Gata, s-a găsit soluţia! "În locul a 10 garaje, putem parca 15 maşini"

Marea problemă a locurilor de parcare, la Constanța

Gata, s-a găsit soluția! "În locul a 10 garaje, putem parca 15 mașini"

Constanța are un nou regulament al locurilor de parcare. Pe măsură ce va fi aplicat, vor dispărea țărușii din jurul blocurilor și toți locatarii se vor înțelege de bună voie, astfel încât să aibă toată lumea unde să-și lase mașina.Este scenariul ideal pe care îl fac autoritățile locale. Însă, până acolo, mai avem mult. Deocamdată, se caută soluții pentru a înmulți numărul locurilor de parcare.„În momentul de față, ne canalizăm pe zonele adiacente bulevardelor. Pe bulevardul Tomis, de la Victoria spre Dacia, am redat trotuarul pietonilor și am amenajat o parcare mare în spate, cu peste 100 de locuri. Aceeași abordare o vom avea peste tot în jurul marilor bulevarde, pentru că acolo vom desființa garajele, acolo vom crea locuri noi de parcare, până când vom ajunge pe străduțe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Decebal Făgădău.În paralel, toate construcțiile care se aprobă, dar și zonele care se modernizează vor fi prevăzute cu parcări.„Regulamentul de parcări prevede pentru locuințe colective un număr minim de locuri de parcare și, credeți-mă, nu se autorizează nimic fără acele locuri de parcare. În plus, venim și căutăm soluții acolo unde modernizăm. Nu venim și punem stâlpișori peste noapte, ci mai întâi le creăm oamenilor o alternativă în zonă. Însă, principala preocupare este ca în zonele de bulevarde să avem minimum un trotuar pe care să putem circula noi, oamenii”, a mai explicat edilul.„Să nu mai asistăm la lupte de stradă pentru parcare“În ce privește regulamentul, acesta este în curs de aplicare. Primul pas al autorităților locale este acela de a crea noi locuri de parcare în cartiere. Astfel, a fost demarată o amplă campanie de demolare a garajelor dintre blocuri, iar pe terenurile obținute să fie amenajate parcări.„Regulamentul se aplică ad literam, acolo unde noi venim și asigurăm tot ceea ce este prevăzut ca obligație a municipalității. După ce vine, primăria face trasarea, numerotarea locurilor de parcare, inscripționarea lor, se discută cu cei care au deja locurile închiriate, abia apoi vom aplica noile reguli. Pentru că scopul acestui regulament este să aducă o regulă de bun simț, nu să asistăm la adevărate lupte de stradă pe locurile de parcare, așa cum avem în acest moment. Vom ține cont de situații, de istoric, pentru că avem foarte multe familii de bună credință care și-au plătit ani de zile locul de parcare pe care, evident, nu o să le lăsăm fără. La fel procedăm și cu garajele. Cred că toată lumea a primit notificări în ceea ce privește garajele. Pentru cei care își vor desființa garajele, asigurăm locuri de parcare. Nu desființăm cuiva garajul și dăm locul de parcare altcuiva. Dar trebuie să înțelegem că, în locul a zece garaje, putem parca 15 mașini. Deja tot orașul a primit notificări. Ușor, ușor, în zonele în care putem, venim și punem ceva în loc, pentru că am mai avut o campanie, prin care am ridicat garaje și locurile acelea au rămas abandonate”, a completat Decebal Făgădău.Vizite pe șantiereOdată cu amenajarea de parcări, se lucrează și la asfaltarea străzilor.„Avem peste 50 de șantiere deschise în oraș. Știu că lucrul acesta creează disconfort în anumite zone, dar, pe de altă parte, eu mi-aș dori să avem șantiere chiar în mai multe zone. Vom vizita aceste șantiere periodic, pentru a ne asigura că se mișcă așa cum trebuie și conform programului”, a mai spus primarul municipiului Constanța.