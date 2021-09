Gata de şcoală cu sprijinul „Rompetrol” - acces la infrastructura IT pentru zonele rurale din Constanţa

14 şcoli din zonele rurale din judeţul Constanţa au fost conectate la internet şi echipate cu laptopuri şi videoproiectoare pentru a facilita educaţia de calitate şi orele online, atunci când este necesar, pentru peste 3.000 de copii cuprinşi în învăţământul secundar şi liceal. Proiectul, implementat de companie, în parteneriat cu Asociaţia „Dăruieşte Aripi”, a fost lansat în 2020 în timpul pandemiei şi a continuat şi în 2021.Şcolile sunt situate în Mircea Vodă, Topraisar, Amzacea, Corbu, Moviliţa, Potârnichea, Biruinţa, Dunăreni, Vlahi, Aliman, Ion Corvin, Albeşti, Cotu Văii din Constanţa, dar şi în Ţigveni, Argeş.„Situaţia excepţională generată de pandemie a afectat mulţi copii, izolaţi în comunităţile lor, fără vreo posibilitate de a participa la ore. Ştim că în zonele rurale abandonul şcolar temporar poate deveni permanent. Pentru că noi credem în echitate şi dezvoltarea comunităţii prin educaţie, am sprijinit aceste zone rurale pentru a oferi copiilor şansa de a continua şcoala şi în format online, atunci când este necesar”, a declarat Iskander Abdibaitov, chief officer pentru dezvoltare corporativă, „Rompetrol”.3.181 de copii au acum acces la un nou suport pedagogic şi la o conexiune la internet pentru a obţine informaţii suplimentare atunci când sunt la şcoală şi un sprijin extins pentru orele online în cazul impunerii unor restricţii în contextul pandemiei. La nivelul judeţului Constanţa 108.490 de elevi sunt înscrişi în clasele 0-VIII, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.„Copiii sunt de neoprit, dar trebuie să le dăm aripi pentru a-şi găsi drumul; pentru mulţi copii din comunităţile vulnerabile, educaţia este singura lor şansă de a depăşi constrângerile impuse de mediul din care provin. Ne bucurăm să avem asemenea parteneri precum «Rompetrol», care înţeleg importanţa frecvenţei şcolare şi participării la orele de curs, indiferent de dificultăţile cu care ne confruntăm cu toţii”, a precizat Alina Pătrăhău, preşedintele Asociaţiei „Dăruieşte Aripi”.„Rompetrol” sprijină sistemul de sănătate pentru gestionarea eficientă a pandemiei de coronavirus prin diferite proiecte în judeţele Constanţa, Prahova, Bucureşti şi alte centre la nivel naţional. În plus, compania a încheiat acorduri de colaborare cu mai multe ONG-uri, precum „Teach for Romania”, „AVE” şi altele, pentru a sprijini educaţia de calitate în zonele izolate, precum şi parteneriate academice cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa, pentru modernizarea laboratorului de chimie, şi Universitatea din petrol şi gaze din Ploieşti.Investiţiile totale ale „Rompetrol” în proiecte comunitare de la începutul pandemiei până în prezent depăşesc două milioane dolari, jumătate din sumă fiind alocată comunităţilor din Constanţa şi Prahova.