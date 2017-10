Gata cu pomenile de la stat!

De câte ori nu v-ați întrebat, mergând pe unele străzi din Constanța, „Din ce trăiesc oamenii ăștia?”. Din ce trăiesc cei care nu se duc la muncă, pe care îi vedeți toată ziua în fața blocului sau la poartă, plângându-se că nu au bani de una și de alta, că statul îi lasă să moară de foame.De fapt, ei trăiesc bine mersi din aju-toare sociale, bani de la stat, bani de la noi, cei care plătim impozitele și taxele. Noi ne spetim pentru ca ei să stea liniștiți acasă, să aștepte pomana de la stat. Nu spunem că toți cei care primesc astfel de ajutoare nu le merită, dar o mare parte din aceștia ar putea să mun-cească și să-și câștige singuri existența.Se pare însă că această stare de fapt se va schimba în curând. În toamnă va intra în vigoare o nouă lege a asistenței sociale. Documentul are ca scop reduce-rea dependenței de ajutoare de la stat. În primul rând, ea va reduce numărul asistaților social, dar și al ajutoarelor pe care aceștia le primesc în prezent.Nu se știe câți trăiesc doar din ajutoare„Există, în momentul acesta, oameni, nu i-am numărat, nu știm nici măcar câți sunt, dar presupun că nu sunt puțini, care trăiesc doar din ajutoare, deci nu au niciun interes să-și caute un loc de muncă, pentru că statul le dă suficient cât să stea acasă. Să stea acasă, în fața televizorului, să nu facă nimic. Suficient cât să nu-i împingă să caute un loc de muncă. Or, cu asta trebuie să terminăm și atunci trebuie să introducem niște condiționalități”, a explicat ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu.În noua lege vor apărea mai multe astfel de condiții, una dintre ele fiind înregistrarea la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă,Patru ajutoare mari și lateUn alt principiu al acestei legi este focalizarea ajutoarelor către cei care au cu adevărat nevoie de ei. „Trebuie să focalizăm ajutoarele, pentru că sunt puțini bani, celor care au cu adevărat nevoie de ei”, a adăugat ministrul.Potrivit acestuia, în prezent, sunt 54 de prestații, iar din toamnă nu vor mai rămâne decât patru. Este vorba despre alocația pentru copii, un drept universal, indemnizația pentru creșterea copilului de până la doi ani, indemnizația pentru dizabilități și venitul minim de inserție. Acesta din urmă va cuprinde actualul venit minim garantat, dat de primării, precum și alte 20 de ajutoare care se acordau familiilor cu venituri mici, inclusiv ajutoarele pentru încălzire.Calcul în funcție de venituriÎn plus, noua lege va impune un plafon maxim al ajutoarelor, care nu va mai fi o sumă fixă, ci vor fi acordate în funcție de nevoile beneficiarului, persoană singură sau familie. Mai mult decât atât, calculul se va face numai după verificarea veniturilor familiei ajutate, prin evaluarea tuturor bunurilor, pentru a vedea dacă acestea nu pot fi folosite pentru obținerea de venituri.