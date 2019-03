Gata cu măcelul parcurilor! Constanţa are registru al spaţiilor verzi

Gata cu măcelul parcurilor! Constanța are registru al spațiilor verzi

Spațiile verzi din Constanța au fost vânate ani la rândul în Constanța și multe dintre ele au căzut pradă investitorilor imobiliari. În lipsa unui registru al spațiilor verzi, unele au fost vândute chiar de autoritățile locale, altele au fost retrocedate, cert este că s-au pierdut mii de metri pătrați care, cel mai probabil, nu vor mai fi recuperați niciodată. Există însă speranțe ca măcelul spațiilor verzi să înceteze. Primarul Decebal Făgădău promite că, odată cu finalizarea registrului spațiilor verzi din Constanța, în luna mai 2020, niciun fir de iarbă nu va mai fi ciuntit.







Consilierii locali ai municipiului Constanța au votat, ieri, într-o ședință extraordinară, proiectul privind aprobarea registrului spațiilor verzi parțial. Primele terenuri care au fost introduse în acest registru sunt două zone degradate, unde autoritățile locale intenționează să amenajeze mini-părculețe, prin accesarea de fonduri europene.

„Constanța are o situație a spațiilor verzi incertă. Încă din 2016, am demarat procedura de achiziție a serviciului specializat de elaborare a registrului spațiilor verzi. Pe 3 mai 2018, am semnat contractul, iar în luna mai 2020 vom avea registrul”, a declarat primarul Decebal Făgădău.

Potrivit acestuia, elaborarea registrului se desfășoară în două etape. Prima etapă vizează realizarea unui sistem electronic al registrului spațiilor verzi, unde vor fi stabilite limitele zonelor declarate ca spațiu verde. În a doua etapă, pentru fiecare lot în parte, vor fi identificate și inventariate toate plantele, fiecare cu caracteristicile sale.

„Până în luna mai 2020 vom avea un registru complet al spațiilor verzi. Din acel moment nu va mai fi permisă nicio ciuntire a suprafeței de spații verzi din Constanța, ci doar adăugarea la acest registru. Mai mult, orice mișcare în acest registru, se face la schimb cu o măsură compensatorie, în raport de cinci la unu. Cu alte cuvinte, pentru orice arbore tăiat se vor planta cinci în loc, pentru fiecare centimetru pătrat care necesită lucrări de infrastructură, utilități publice, etc, se va impune realizarea altor cinci centimetri de spațiu verde, astfel încât în permanență să adăugăm la spațiul verde de pe raza municipiului Constanța”, a explicat edilul.







Două mini-părculețe, în cartierul CET și în cartierul Abator

În plus, prin realizarea acestui registru vor fi realizate proiecte pentru accesarea de fonduri europene. De altfel, prin votul de ieri, un teren neîngrijit din zona CET și un altul de pe strada Albăstrelelor au fost introduse în acest registru și, până la sfârșitul săptămânii, vor fi depuse proiectele pentru reamenajarea lor. „Este vorba despre toată această suprafață din jurul CET-ului. Este o suprafață considerabilă, pe care intenționăm să o transformăm în spațiu verde, cu fonduri europene. La fel vom proceda și pe strada Albăstrelelor, în cartierul Abator, unde este pârloagă. La CET, vom crea o zonă de plimbare, de relaxare, chiar cu locuri de joacă pentru copii, dar cu sistem de irigații, cu sistem de iluminat pentru acea zonă care nu este tocmai cea mai sigură zonă din oraș și același lucru se va întâmpla pe toate terenurile pe care le vom identifica, le vom introduce în acest registru al spațiilor verzi parțial. Cert este că, din momentul în care realizăm registrul spațiilor verzi, nimeni nu se va mai putea atinge de niciun centimetru pătrat”, a completat Decebal Făgădău.