Gata cu bazarul din Mamaia! Primăria Constanţa impune noi reguli în staţiune

Gata cu bazarul din Mamaia! Primăria Constanța impune noi reguli în stațiune

Pentru prima dată în 15 ani, stațiunea Mamaia va avea, în sfârșit, un Regulament de funcționare. Autoritățile locale au elaborat un proiect, l-au supus atenției agenților economici din stațiune și din Satul de Vacanță, l-au dezbătut și ar putea să-l aprobe până la începutul sezonului estival.Regulamentul ar trebui să restabilească ordinea și să readucă civilizația în stațiune, stabilind norme atât pentru hotelieri, pro-prietarii de restaurante și beach-baruri, pentru cluburi, dar și pentru comerțul stradal și vânzătorii ambulanți.În premieră, Regulamentul prevede că este interzisă aprovizionarea unităților economice în afara orarului aprobat, precum și ocuparea sau restricționarea abuzivă a locurilor de parcare din fața propriilor unități prin amplasarea de diverse obiecte, cum ar fi mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace publicitare etc. De asemenea, nu se eliberează aviz program de funcționare sau autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică și sau recreative și distractive în cazul în care acestea contravin planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare, în cazul în care aduc prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhi-tectonică deosebită ori cu valoare de patri-moniu, în cazul în care activitatea se desfășoară în spații improvizate sau care nu se armonizează cu arhitectura zonală sau în cazul în care se încalcă dispozițiile prezentului Regulament.Comerț și terase civilizatePentru a nu mai fi haosul din anii trecuți, când deținătorii de terase subînchiriau spațiul și pentru alte tipuri de activități, Regulamentul propune că „în unitățile de alimentație publică - tip terasă, aflate pe domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice, clasificate conform preve-derilor legale în vigoare, nu se vor autoriza în peri-metrul terasei alte activități comerciale sau prestări de servicii”.În ce privește plângerile hotelierilor că muzica este prea tare, Regulamentul prevede ca unitățile cu profil de divertisment și beach-barurile să respecte nivelul de zgomot aprobat, adică 75 de decibeli pentru saloane fără orchestră, 90 de decibeli pentru saloane cu orchestră în interior, 70 de decibeli la exterior, în zone funcționale și 65 de decibeli la limita zonei funcționale. Ampli-ficatoarele audio, adică boxele, amplasate în exteriorul unității economice vor fi obligatoriu orientate către interiorul perimetrului unității, iar în situația beach-barurilor, am-plificatoarele audio vor fi orientate către mare.Regulamentul mai prevede ca orice activități comerciale cu caracter temporar să se desfășoare civilizat. Este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă, a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile, excepție fac terasele amenajate. Este interzisă comercializarea de produsesecond hand pe domeniul public, dar și activitatea de comerț mic detaliu și ambulant pe plajă sau la limita cu zona de promenadă, operatorii economici care dețin contracte de folosire și administrare cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral pentru sectoarele de plajă respective, fiind răspunzători conform legii.Fără haine expuse la stradăSchimbări majore sunt prevăzute în noul Regulament și în ce privește comerțul de întâmpinare. Sunt șanse mari ca să dispară bazarul de pe promenadă, comercianții nemaiputând să-și expună produsele chiar la stradă. În perimetrul teraselor nu se vor autoriza activități comerciale sau prestări servicii. Pentru unitățile comerciale, se va putea expune un singur echipament, cum ar fi ladă sau vitrină frigorifică ori utilaj specializat, acolo unde topografia zonei permite. Este interzisă amplasarea pro-duselor pe fațadele clădirilor în care își desfășoară activitatea. Este interzisă ex-punerea în vederea comercializării de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării etc, cu excepția articolelor de plajă gonflabile. Acolo unde magazinul este construit până la limita cu trotuarul pietonal sau promenada, nu se va autoriza comerț de întâmpinare pe domeniul public.Cu toate acestea, chioșcurile sau măsuțele de expunere nu vor dispărea complet, putând fi amplasate la limita promenadei cu maximum două lăzi sau vitrine frigorifice sau două mese cu scaune. Totuși, amplasarea pe promenadă de stoppere sau alte mijloace de reclamă și publicitate în fața unităților economice, indiferent de formă sau materialul din care sunt confecționate, este interzisă.Fără ponei în piațetăViceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, s-a arătat deseori deranjat de prezența poneilor în stațiunea Mamaia. Regulamentul interzice orice activitate de comerț de mic detaliu, de prestări servicii sau alte activități (observații astronomice, fotografie etc.), în cadrul piațetelor Perla și Cazino și în zonele limi-trofe ale acestora. Festivalurile, spectacolele, campaniile promoționale, prestările de servicii precum filmare, jocuri de artificii etc. vor fi permise însă, în zona Mamaia Nord, după Campingul Turist.Amenzile pentru nerespectarea Regulamentului pleacă de la 1.000 lei și pot ajunge la 2.500 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către organele de control abilitate ale Primăriei municipiului Constanța, prin reprezentanții Direcției Poliției Locale.