Găsește sprijinul esențial în momentele dificile

Apeleaza cu incredere oricand la Casa Funerara Luca atunci cand ai nevoie de sprijin profesional in cele mai dificile momente. Detinem o experienta vasta in pompele funebre si suntem orientati catre cele mai optime solutii, oferind si o gama larga de servicii funerare complete si pachete avantajoase, care pot fi adaptate in functie de dorinte si preferinte. In colaborarile cu toate familiile ne bazam doar pe profesionalism, dedicare si seriozitate, astfel ca poti avea incredere maxima in echipa noastra. Toate serviciile si pachetele funerare sunt variate si indeplinesc fiecare nevoie si cerinta pentru situatiile dificile si pentru organizarea inmormantarii.De asemenea, vei putea beneficia de un raport calitate-pret avantajos deoarece lucram la cele mai inalte standarde de performanta, oferim calitate garantata prin produsele noastre si nu trebuie sa dispui de un buget foarte mare. In schimb, poti obtine unul dintre pachetele disponibile fara a plati nimic, cu ajutorul talonului de pensie. Casa Funerara Luca iti sta la dispozitie pentru consultanta si servicii funerare exceptionale la orice ora, indiferent daca este zi sau noapte. Suntem alaturi de tine si iti oferim ajutorul necesar in momentele grele.La Casa Funerara Luca dispunem de diverse servicii funerare complete si profesionale, precum constatarea decesului, imbalsamare, cosmetizarea si igienizarea decedatului, consiliere acte deces, transport funerar, manipulare decedat, aranjamente florale, pachete de parastas sau pomana , dar si incinerare. Astfel ca pentru constatarea decesului iti punem la dispozitie un medic care sa se ocupe de examinare, iar imbalsamarea se efectueaza de catre oameni calificati in acest sens, urmand toaletarea si cosmetizarea, imbracarea si asezarea in sicriu.In plus, pe tot parcursul etapelor, veti avea sprijinul nostru in vederea intocmirii documentelor de deces, dar si asigurarea serviciilor de transport funerar, respectiv manipularea in siguranta a corpului persoanei decedate. Totodata, veti regasi o gama variata de aranjamente florale din flori artificiale sau naturale, dupa propriile preferinte, iar pentru a fi mult mai simpla organizarea evenimentului, punem la dispozitie pachete speciale pentru pomana-parastas, care includ toate cele necesare, precum cos traditional de coliva, colaci, vin rosu, vin cu ulei, dar si meniuri prestabilite.Iti oferim o gama variata de pachete funerare, care se dovedesc a fi esentiale si avantajoase pentru ceremoniile de inmormantare. Acestea sunt complete si au in componenta lor toate cele necesare pentru buna desfasurare a ceremoniei. Optiunile sunt diverse, intrucat ne adaptam tuturor buzunarelor si posibilitatilor, astfel incat orice familie sa isi permita organizarea evenimentului.Putem aduce in vedere diverse pachete, cum ar fi cel clasic domiciliu, deces spital, standard domiciliu, funerar ritual, pachetul pentru pensionari, dar si cele ambasador, president sau triumf, mai speciale, sau de incinerare. Astfel ca dispunem de pachete complete pentru toate cerintele si preferintele, adaptandu-ne constant in functie de nevoile clientilor. In acest sens, poti vizualiza mai multe informatii direct pe site-ul nostru, rapid si simplu.Echipa de la Casa Funerara Luca este oricand disponibila sa demareze pregatirile pentru inmormantare, dar si pentru obtinerea documentelor necesare. Astfel ca poti apela oricand la consultanta de specialitate, recomandari si sfaturi utile deoarece oamenii nostri sunt profesionisti, seriosi, tratand cu respect fiecare situatie in parte. De fiecare data vei regasi la noi indrumarea de care ai nevoie, dar si standarde inalte de calitate si performanta.La noi poti beneficia de consultanta gratuita pentru alegerea pachetului potrivit, astfel ca echipa noastra iti sta la dispozitie non stop pentru a te indruma catre ceva cea mai inspirata optiune. Contacteaza-ne direct la numarul de telefon afisat, iar noi iti vom raspunde cu maxima promptitudine si cu cele mai bune solutii pentru situatia in cauza.