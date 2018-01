Gard de beton şi sârmă ghimpată, într-o Constanţă mizerabilă. "Să vină primăria, să demoleze vreo 20 de case, să vă facă stradă!"

Gard de beton și sârmă ghimpată, într-o Constanță mizerabilă. "Să vină primăria, să demoleze vreo 20 de case, să vă facă stradă!"

Seria articolelor publicate de „Cuget Liber”, dedicate PUZ-ului propus de Primăria Constanța pentru cartierul Anadalchioi/Baba Novac, a generat un viu interes. Firesc de altfel, în condițiile în care construcția unei străzi extrem de importante este blocată de refuzul Armatei de a pune la dispoziția comunității locale o bucată din terenul (cu destinație specială) pe care îl are în proprietate/administrare. Mai mult, la această oră, Armata ridică acolo un gard de beton și sârmă ghimpată!Sunt opinii și opinii, multe cu argumente pro sau contra, dar - pentru că așa suntem noi, românii - există și „comentatori” care fac afirmații fără a stăpâni subiectul.În ediția de astăzi, prezentăm câteva puncte de vedere.Constantin Cristian Sîrbu este de părere că strada ar trebui să se facă pe terenurile proprietarilor de case.„Ziaristule, propune proprietarilor să dea din terenurile lor pentru stradă, căci ei sunt cei care vor trece pe strada aceea, zi de zi, și nu armata!”, a scris Sîrbu.Mihai este și mai „înfierbântat”, propunând nici mai mult, nici mai puțin ca primăria să vină și să demoleze case! O fi oare zdravăn la cap?„Vor stradă - să cedeze teren și să-și facă stradă. De ce trebuie statul (armata) sau altcineva să le doneze (sau vândă) lor teren de stradă. Dar când și-au făcut acolo casele, au întrebat armata dacă se mută și ei au zis că da? Hai că de demolat nu-i chiar așa greu. Ia să vină primăria cu expropriere și să radă vreo 20 de case, să vă facă stradă”.Alex le-a răspuns prompt: „Și eu sunt proprietar de teren și am cedat pentru stradă, la fel au făcut și cei mai mulți dintre vecini”.Am vrut să le răspund și eu (și lui Sîrbu, și lui Mihai), dar merg pe varianta că o imagine face cât o mie de cuvinte. Prin urmare, domnilor, consultați PUZ-ul din galeria foto și găsiți răspunsul. Sunt convins că aveți capacitatea de a înțelege. Cu mențiunea că, acolo unde vedeți o mică porțiune hașurată, este proprietate privată, pe care se află nu o casă, ci o construcție provizorie, iar în acest caz se va face expropriere.Robert Stroe ridică următoarea problemă: PUZ-ul este blocat, la fel ca și autorizațiile de construcție pentru investițiile din zonă. În plus, prin construcția gardului, nu s-a rezolvat nici pe departe problema munților de gunoaie.„Să vină cei de la primărie să vadă ce se întâmplă pe str. Prelungirea Barbu Delavrancea, pe strada cu fabrica de înghețată Elion, în spatele Centrului Comercial Vivo. De când armata a închis cu gard pe Prelungirea Tulcei, toți acum aruncă resturi de deșeuri, gunoaie pe această stradă neasfaltată. Noi deținem terenuri acolo și nu mi se emit autorizații de construcție, până la elaborarea noului PUZ. Plătim totuși impozite, pentru ce plătim?”, a scris Robert Stroe.Iar un cititor care se semnează constănțean pune punctul pe i, trăgând o tristă și din păcate reală concluzie.„Constanța, cu zi ce trece, devine ultimul oraș din țară la toate capitolele: administrație, infrastructură, parcuri, blocuri construite pe spații verzi și în cartiere de case, garduri de beton și sârmă ghimpată, pentru că altfel nu se poate în Constanța, Henri Coandă la fel înconjurat, pe câmp numai țigani și haite de câini și tone de gunoaie. Asta e Constanța. Mizerie...”, a scris constănțeanul.XXXVom reveni în edițiile următoare cu noi amănunte. Până atunci, rămân certitudinile: Prelungirea Delavrancea nu se va construi, Prelungirea Tulcei a fost îngustată, PUZ-ul este blocat, asfaltarea nu se poate realiza în aceste condiții, Armata și-a tras gard de beton și sârmă ghimpată.P.S. 1: „Cuget Liber” a trimis un memoriu pe adresa Ministerului Apărării Naționale, căreia îi solicită un punct de vedere oficial și o soluție în această privință. Când vom primi răspunsul, îl vom publica.P.S. 2: Militarii nu au voie să vorbească despre problemele lor. Sunt mari secrete de stat. Cu toate acestea, în special în situațiile în care se produc nenorociri, gen accidente mortale de camioane, mai răsuflă câte ceva. Se invocă lipsa banilor pentru echipamente, pentru solde. Ei bine, în cazul Anadalchioi/Baba Novac, s-au găsit bani pentru construcția de garduri. Câți, cum, de ce? Așteptăm răspunsurile Armatei!