„Gândeşte. Mănâncă. Salvează“

De Ziua Mondială a Mediului

„Gândește. Mănâncă. Salvează“

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța organizează în perioada 4 - 8 iunie 2013, împreună cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța și școlile partenere, o serie de manifestări dedicate Zilei Mondiale a Mediului. Vor avea loc acțiuni de informare și conștientizare, acțiuni de igienizare pe plajă și în rezervația Fântânița, concursuri de desene, afișe, postere, desene pe asfalt pe teme de protecția mediului, mese rotunde cu agenții economici din județ, o expoziție și o paradă de tricouri pictate cu mesaje de mediu.Celebrarea Zilei Mondiale a Mediu-lui are loc în fiecare an pe data de 5 iunie și oferă ocazia de a readuce în atenția publicului unele reflecții asu-pra protecției mediului înconjurător, fenomen care în ultimii ani a devenit una dintre prioritățile la nivel mondial. Aniversarea acestei zile a fost stabilită în 1972 în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinței de la Stockholm asupra Mediului.„Logo-ul din acest an, ales de UNEP, pentru a marca acest eveniment este «Gândește. Mănâncă. Salvează». Acesta reprezintă o campanie antirisipă a alimentelor și de conștientizare a impactului pe care îl au asupra mediului, alegerile alimentare și deciziile informate privind alimentele consumate. Adică, să alegem alimente care au un impact redus asupra mediului cum sunt alimente organice pentru care nu folosesc chimicale în procesul de producție, alimente tradiționale locale pentru care nu este necesar transportul pe distanțe lungi, reducându-se emisiile de carbon”, explică Lavinia Monica Zaharia, directorul APM Constanța.